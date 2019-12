Agora a sério, porque é que a Greta irrita tanta gente? A par de fazer videochamadas e de barulhos parasitas no tablier, o fenómeno Greta Thunberg é das coisas que mais deixa cinquentões desconfortáveis. Há decerto uma condescendência, uma desconsideração pelo seu púbere intelecto. Um despeito que vem do mesmo sítio de onde vem o “vais-me agora ouvir porque eu o sou mais velho”.

Parece que a veem como uma criança malcomportada que ousou meter-se na conversa dos adultos. “Faz pouco barulho, Greta!”; “Não fales com os adultos dessa maneira, Greta!”; “Estou farto de ti, Greta!”, “A conversa não é contigo, Greta!”. O recorrente sarcasmo do “então, ela está a faltar às aulas há não sei quanto tempo!” é mais um exemplo de quem acha que os putos estão bem é caladinhos a fazer os TPC.

A reação hostil de alguns à existência de alguém como Greta é a consubstanciação política do “vais fazer assim porque eu te estou a dizer” que ouvíamos das nossas mães. Só que a Greta não está a fazer birra com a mãe, mas com governos. Felizmente, não há registo de regimes com mesmo o poder autoritário e discricionário de uma progenitora. Nesse sentido, há que ter esperança.

Tudo isto não quer dizer que, para mim, a Greta seja a melhor dos melhores do Mundo. Isso, segundo Marcelo, são os Portugueses. O que não é, de todo, populismo.

