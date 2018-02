Estamos numa altura que tudo parece muito simples, que o digital tudo resolve e que as respostas estão todas no Google. Não estão. Mas estão dentro de nós, desde que as queiramos encontrar. O mundo, no entanto, é mais complexo do que alguma vez foi. Rápido e exigente, com mais opções e, contudo, limitando-nos perante cada uma delas, numa cultura social complexa, repleta de idiossincrasias paradoxais que nos fazem, muitas vezes, não perceber o que se passa, associada a uma cultura laboral que é tudo menos justa ou motivadora. A meritocracia é apenas uma palavra no dicionário e a liderança depende mais de autoridade do que do exemplo ou carisma. Trabalhamos horas a mais porque não nos organizamos, não nos deixam organizar ou porque parece mal acabar o trabalho a horas. Há inúmeros exemplos de liderança negativa que não só não lidera, como não sabe gerir, criando contextos laborais de insegurança e mau estar, baseando as relações profissionais na agressividade e, muitas vezes, no medo, principalmente o medo de perder o emprego. A Associação de Psicologia dos Estados Unidos alerta para esta relação entre a liderança e a nossa saúde: trabalhar com um chefe que nos deixa infeliz equivale a fumar um maço de cigarros por dia.

Eu, se fosse a vocês, deixava de fumar.

Abandonar um vício é extremamente difícil, assim como a decisão de deixar um emprego que não nos faz feliz. Porquê?

Está na moda dizer que a principal razão é o medo. Porque as pessoas são avessas à mudança, porque têm muito medo... Eu não concordo.

Este argumento do medo não desenvolve. Medo de quê? De mudar? Ou de perder?...