O problema do nosso sistema político é que, a grande maioria dos nossos decisores políticos (locais, regionais e nacionais), são os mesmos de há trinta anos atrás, sabem tudo, estão sempre atualizados, e querem continuar a decidir o nosso futuro coletivo com as mesmas opções políticas e erros do passado. No fundamental, já não conseguem reciclar velhas ideias, nem pensar fora da caixa. Têm exatamente as mesmas características e problemas do material que é feito de plástico: São cada vez mais difíceis de reciclar, fazem mal ao ambiente e demoram séculos a desaparecer porque se acham mesmo insubstituíveis.

Mas o problema é que nós sabemos que alguns políticos continuam a deslocar-se em carros de alta cilindrada e a gasóleo, continuam a deitar as beatas no areal da praia, a não separar o “lixo” em casa e, no partido, e a beberem água engarrafada, com embalagem de plástico, nos seus discursos. Claro está, que é exatamente nesses discursos e depois de todos estes comportamentos que nos vão ensinar a salvar os oceanos e quiçá, o planeta.

Este contraste entre o que se diz e o que se faz é tão nítido que dói. E é isto que vai afastando o eleitorado dos partidos tradicionais, pois a maioria dos seus dirigentes ainda não perceberam que a forma de vivermos terá mesmo que mudar.

Para terminar, gostaria de lançar para debate público novas formas de fazer campanhas políticas, garantido a defesa do ambiente, pois os partidos têm o dever de fazer eco-campanhas e a obrigação cívica de promover a sustentabilidade. Permitam-me, por isso lançar publicamente alguns desafios a todos os intervenientes políticos:

- Deveriam repensar no tipo de brindes a oferecer, e trocar os habituais (canetas de plástico, porta-chaves, balões) por frutos da época, dos produtores locais, lápis com sementeiras, e outras ideias que promovam hábitos e práticas saudáveis e sustentáveis, assim como, a economia local;

- Anunciar a eliminação e utilização de materiais de campanha produzidos com plástico, como pendões, brindes, etc;

- Todos os carros de campanha deveriam ser elétricos ou híbridos, para reduzir a pegada ambiental e sensibilizarem os eleitores para a mudança;

- Os folhetos e programas eleitorais deveriam ser divulgados, essencialmente, na sua versão digital. Nas poucas impressões a fazer, não deveriam usar papel plastificado, utilizar o mínimo de tintas e eliminar os ágrafos que complicam ou impossibilitam todo o processo de reciclagem;

- As bandeiras dos partidos, deveriam ser concebidas com reutilização de tecidos e mastros produzidos com o reaproveitamento de restos de madeira dessa indústria;

- Seria importante fixarem um número máximo de outdoors por município, pois o ruído e poluição visual é horrível. Não deveriam colocar outdoors em jardins, nem passeios, nem em locais que dificultem a mobilidade dos peões ou pessoas com mobilidade reduzida, pois o civismo é cada vez mais valorizado pelo eleitorado;

- Em vez dos habituais jantares/comícios, onde se gastam milhões de euros, deveriam optar por divulgar e apoiar financeiramente, através do mecenato, projetos de apoio social e ambiental, exemplares, com o objetivo de darem a conhecer boas ideias que dignificam quem mais precisa e a conservar o nosso meio ambiente, aproveitando estes momentos para apresentar as suas ideias temáticas.

Em Portugal, temos condições para vir a fazer campanhas políticas amigas do ambiente, com um simples acordo concertado entre todos os Partidos Políticos, e sermos um exemplo a seguir no mundo. Temos que revolucionar a forma como vivemos, mas também como fazemos política. Senão, ficaremos como o Miguel Sousa Tavares e o Donald Trump, juntos a dar cabo do planeta.