Acordar, levantar, abrir a torneira.

Imagine que um dia acordava, seguia a sua rotina habitual, mas não havia água. Paradoxalmente, na rua, a sua rua, aquela onde vive e onde está a sua casa, estava inundada. O alcatrão desapareceu, os passeios não se viam e os automóveis estacionados estavam quase submersos. Imaginou?

Em todo o mundo, milhões de pessoas vivem em zonas costeiras. Na lista de cidades em risco de ficarem submersas, cinco delas são na Flórida, nos Estados Unidos. Mais de dois terços da costa portuguesa sofre risco sério de erosão. Lisboa pode transformar-se numa espécie de Veneza do Atlântico, com inundações nas zonas baixas da cidade face à subida do nível do mar. Todos sabemos que as nossas cidades e vilas estão sob ameaça das alterações climáticas que afectam o estado do tempo e provocam fenómenos naturais extremos. Dizem-nos para poupar água, evitar utilizar o plástico mas ninguém nos diz, exactamente, o que fazer ou o impacto que medidas pequenas e individuais podem ter na sustentabilidade do nosso planeta.

Continuamos a achar que estamos sozinhos e que se for só eu não vale a pena. Surpreendemo-nos com mais um furacão, ficamos apreensivos com as vidas aniquiladas por uma inundação, sem palavras perante o solo queimado por incêndios devastadores. Sofremos de uma curiosidade natural em relação a estes fenómenos que acontecem um pouco por todo o mundo mas não nos preocupamos muito em saber que medidas estão os governos a tomar para assegurar que o mundo, como o conhecemos, se mantém mais uns anos.

O padrão de consumo e desenvolvimento actual é marcado por um comportamento de consumo pouco sustentável, criando as condições perfeitas para um futuro altamente imprevisível. Em 2017 foram vários os furacões que assolaram os Estados Unidos, com resquícios da sua força e potência a verificarem-se também entre nós. Este é o nosso presente e pode mudar, por completo, a forma como vivemos.

Imagina-se a ir de barco para o trabalho ou a não ter água para o duche matinal?