Já faz bom tempo que Neymar Jr. vem deixando muito a desejar entre as 4 linhas. Não bastasse o erro crasso de ter trocado o Barcelona pelo PSG - um time [equipa] sem tradição na camisola, fadado a ser grande demais para a França e desmedidamente acanhado para a Europa -, as sucessivas lesões permitem entrever uma vida no mínimo desregrada. Muito mais do que a ponta da chuteira dos defensores adversários, as baixas ambulatoriais têm mais a ver com o desmazelo para com a carreira, o que é uma enorme e milionária pena.

Para acrescentarmos a essa desdita, a despeito de ter muito dinheiro nas contas, eis que agora enfrenta mais um problema com a Justiça, que se somará aos contratempos fiscais que levam o seu pai e procurador a acertos de contas periódicos. Desta feita, o dossiê é menos prosaico. Na falta de ler um livro, Neymar passa enorme tempo a navegar no Instagram. Lá foi fisgado por uma conterrânea com quem trocou correspondência digital, toda esta recheada de fotos em que a moça aparecia em trajes mínimos, isso quando vestida.

Ora, foi a partir daí que a história conheceu desdobramentos. Pensemos bem: o que custa a Neymar convidá-la a ir a Paris com estilo e alojá-la num hotel da Étoile? Tanto quanto um prato de peixe com arroz para o comum dos mortais, não é mesmo? Assim, tendo designado um operador logístico para a missão de recebê-la, lá foi ele como um passarinho a caminho do alçapão. O que quer que tenha acontecido entre as 4 paredes - e não parece que tenham se reunido para rezar -, eis que o jogador agora está sendo processado por estupro ou violação.

Tendo voltado para o Brasil de posse de imagens em que pretende retratá-lo como um bêbado voluntarioso, e que portanto teria praticado com ela o chamado sexo sem consentimento, a visitadora deve ter sido surpreendida com a divulgação da prosa entre ambos, inclusive a da sequência da noite fatídica. Mas tal desdobramento parece que já estava no cálculo dos seus aliciadores que, diante do facto, estão processando Neymar por difusão pública de imagens íntimas, na tentativa que fez o jogador de ganhar a opinião pública e de se livrar de um hashtag degradante.