A Câmara dos Representantes (câmara baixa no sistema bicameral norte americano) tem 435 lugares, eleitos de dois em dois anos. A próxima eleição, sendo a meio do mandato presidencial, é chamada de intercalar. Neste mandato, o Partido Republicano tem a maioria, contudo, dado o desgaste que Trump tem causado dentro do partido e que o partido está a sofrer na opinião pública, mesmo republicana, existem possibilidades que perca a maioria em Novembro – que só não são certezas porque o Partido Democrata ainda não encontrou um rumo coerente para aproveitar a conjuntura.

A situação do partido tem sido simultaneamente ambígua e focada desde que Trump foi eleito. Ambígua porque Trump, um outsider do partido, não tem uma postura que coincida com os valores republicanos, o que tem levado os parlamentares (tanto na Câmara como no Senado, cujo speaker é Mitch McConnell) a ignorar ou aceitar envergonhadamente as decisões mais contraditórias do Presidente; mas este embaraço coexiste com um foco nos objectivos do partido a longo prazo, aproveitando a situação ímpar de ter o Governo e maioria no Congresso para fazer avançar legislação que há muito almejava.

Esta dualidade, criticada por muitos eleitores republicanos, sobretudo os mais preocupados com os chamados “valores” conservadores, levou a que 38 representantes anunciassem que não concorreriam em Novembro – o maior número desde 1930. Não concorrem porque não concordam com a orientação do partido, ou muito simplesmente porque sabem que têm poucas hipóteses de ganhar e não querem perder a face.

Mas a desistência de todos eles não tem o mesmo peso que a decisão de Paul Ryan. Para lá da admissão da sua incapacidade de conjugar valores e decisões, abre uma luta dentro do partido para preencher o seu lugar na pior altura – quando é necessário angariar fundos e contactar as bases para concorrer – e ainda abre espaço para que Trump escolha para próximo speaker alguém mais sintonizado com ele do que com o partido.