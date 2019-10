Fiz um tweet há três semanas que dizia “A nova música do Valete está excelente. É importante em 2019 continuar a retratar a mulher como propriedade do homem e o homem como um atrasado mental. Fazia falta isto, de facto.”

Não insultei ninguém (creio), não disse que incentivava directamente a violência doméstica (parece-me), não disse que o Valete devia ser processado (acho), não disse que ele ou algum artista deviam ser proibidos de fazer o que bem entendessem com a sua arte (se bem consigo ler o que eu próprio escrevi). Mas a partir do tweet, foram dezenas e dezenas de mensagens e até vídeos no YouTube dirigidos a mim, por pessoas que, pela sua construção frásica, ortográfica e até pelo modo de raciocinar, se percebia logo que são intelectualmente superiores, daquelas que sofrem do talento de Dunning-Kruger, claro está. Entre tantos “és um c*nas!”, “enfia o politicamente correcto no cu” ou “queria ver se fosse com a tua namorada, ó filha da p*ta”, houve outros tantos “queres proibir!” ou “dizer que não faz falta é censurar!”. Fiquei confuso. Então eu andava aqui há anos a achar que “não gostar” era só “não gostar”, mas afinal é querer proibir, e ninguém me dizia nada? Escandaloso. É que reli o meu tweet meio milhão de vezes e não estava a perceber o drama todo, mas de facto depois fui à Wikidummypedia e percebi que criticar algo é querer proibir automaticamente que exista.

Entretanto, até percebi que o próprio Salazar só dizia coisas como “não gosto muito de bacalhau” e o bacalhau era logo proibido pela PIDE. Tempos horríveis os que se viviam antes, exactamente como os que se vivem agora. E por causa disso, como eu disse que não gostava da música, é perfeitamente natural que as pessoas façam logo uma pequena extrapolação (obviamente lógica e coerente para os intelectuais) e assumam que eu criei, ou pelo menos assinei, uma petição contra o trabalho do Valete, mesmo que eu não a tenha criado, promovido, ou sequer assinado.