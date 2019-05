Quanto ao resto, é bom que os portugueses percebam para onde caminha a União Europeia e ponderem se é isto que querem:

A participação nos 28 países foi a mais elevada dos últimos 20 anos, atingindo uma média de 50,9% (contra 42,61% em 2014). A abstenção foi, assim, de 49,1%.

Os partidos populistas "assaltaram" o poder em quase toda a Europa e três formações eurocépticas impuseram-se no cenário político comunitário: os grupos Europa das Nações e da Liberdade (ENL), de Marine Le Pen e de Matteo Salvini, Conservadores e Reformistas Europeus (ECR), dominado pela Polónia, e Europa da Liberdade e da Democracia Direta (EFDD), de Nigel Farage e do Movimento Cinco Estrelas, elegeram 175 deputados e passaram a ser a segunda maior força do Parlamento Europeu. Se decidirem aliar-se, constituem uma verdadeira força de bloqueio.

As duas famílias dominantes, o Partido Popular Europeu (PPE), os democratas-cristãos, e o S&D, socialistas e democratas, perdem a maioria absoluta pela primeira vez em 40 anos. Os primeiros perdem 42 deputados e os segundos 38 deputados.

Os liberais disparam um pouco por toda a parte, e o Aliança dos Liberais e Democratas pela Europa (ALDE) ganha 38 deputados, passando para um total de 105.

Os Verdes são a segunda força que mais cresce na Europa, embalados pela consciência das alterações climáticas, e passam a ocupar mais 19 lugares no hemiciclo: 69 deputados.

Lembro que para apoiar os objectivos climáticos da União Europeia, a Comissão propôs que pelo menos 25% do próximo orçamento de longo prazo da UE (2021-2027), que ultrapassa os 1,2 biliões de euros, seja para este fim. Propôs igualmente um reforço de 60% dos fundos do programa LIFE (ambiente e clima) e um montante de 8,7 mil milhões de euros para apoiar investimentos nas redes europeias de infra-estrutura de energia ao longo de sete anos, mais 6,07 mil milhões de euros para o projecto internacional de construção e exploração de uma instalação experimental para testar a viabilidade da energia de fusão enquanto fonte de energia sustentável. Ainda, a Comissão propões que 40% do orçamento global da Política Agrícola Comum contribua para a acção climática.

Nesta altura, os eurodeputados eleitos já estão a negociar a formação dos grupos políticos, que, inevitavelmente, sofrerão alterações. Para formar um grupo político são necessários pelo menos 25 eurodeputados de um quarto dos Estados-membros e a composição final do novo Parlamento terá de ser comunicada até ao próximo 24 de Junho. A legislatura, essa terá início a 2 de Julho, com a eleição, em Estrasburgo, do novo presidente do Parlamento Europeu, 14 vice-presidentes e cinco questores.

Mas não é tudo. Os Estados-membros terão agora de nomear um candidato para o cargo de presidente da Comissão Europeia, tendo em conta, obrigatoriamente, os resultados das eleições europeias. É daqui que poderá vir o maior perigo. O nome terá de ser aprovado pelo PE por maioria absoluta (metade dos deputados mais um, ou seja, 376). Caso a proposta não seja aceite, no prazo de um mês os Estados-membros (Conselho Europeu) terão de propor novo nome. Em Novembro tudo tem de estar oleado e pronto a funcionar. Vamos ver se a máquina não gripa.

*A distribuição dos assentos parlamentares são de acordo com os últimos dados atualizados pelo Parlamento Europeu a 29/05/2019 às 11h55.