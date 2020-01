Já que falo da saudação nazi, há um provérbio alemão diz o seguinte: se existe um nazi sentado à mesa a conversar amigavelmente com outras 10 pessoas, então há 11 nazis sentados à mesa. Fazendo o paralelismo com o que aconteceu no comício do Chega, enquanto o André Ventura palrava o hino: se está um nazi no teu comício a fazer a saudação nazi, tu vês e não dizes nada imediatamente, então há pelo menos dois nazis no teu comício ou és um cobarde aproveitador.

Esta semana, também não podemos esquecer que André sugeriu, por outras palavras, que Joacine Katar Moreira voltasse para a terra dela. Ao André resta-nos sugerir que volte para o seu tempo que é algures no Séc. XIX, para a genitália da mãe ou, pior, para a sua terra de origem, se bem que isso é ultrapassar os limites porque uma coisa é desejar a morte e ofender, outra é desejar que ele volte para Mem Martins. Mais uma vez, reparem que é possível achar que um deputado não pode tecer comentários destes e, ao mesmo tempo, não nutrir qualquer simpatia pela deputada Joacine e pelas suas ideias.

Voltando ao outro caso: a mulher mordeu o polícia? Sim. Justificadamente? Não parece, mas e então? Não interessa para o caso. Primeiro, está previsto na lei o direito de todos nós resistirmos à autoridade policial se a considerarmos abusiva e deixar para os tribunais decidirem quem tem razão. Depois, mesmo que ela não tivesse qualquer razão e tivesse mordido, chamado nomes, arrancado os testículos do polícia com um canivete ou dito que a mãe dele era de Mem Martins, um polícia nunca pode agredir alguém que está algemado e imobilizado. Nunca. Deve dar vontade? Deve. A mim apetece-me agredir pessoas todos os dias e imagino que a um polícia que lida com o pior da sociedade também. No entanto, não pode. Nunca. Poder pode, mas tem de sofrer as consequências e, provavelmente, deixar de ser polícia porque a parte do servir em “Proteger e Servir”, não é servir uma carga de pancada. Dito isto, pensando isso, é possível também achar que os polícias não são valorizados, são mal pagos e que deviam ter outro tipo de apoio e acompanhamento? É. É possível achar até que se tivessem mais condições estes casos aconteceriam menos vezes? É. Isso desculpa? Não.

Para ver: Filme do Bruno Aleixo

Para rir: Maxime Comedy Club, em Lisboa.