Quanto aos estados árabes e aos palestinos, nunca aceitaram a existência de Israel, pequena ou bíblica, e raramente aceitaram negociar com os israelitas. Quando o fizeram, foi porque tinham perdido uma guerra, ou por mediação da comunidade internacional.

De entre os inúmeros acordos feitos pelas partes e não cumpridos, vale a pena destacar os acordos de Camp David, em 1978, e de Oslo, em 1993-95. O projecto, sancionado pelas Nações Unidas, aceite por Israel como manobra táctica e pelos palestinos por falta de outra opção, configura a criação de dois estados – é a famosa “Two State Solution”, que cada vez parece mais distante, embora de vez em quando ainda se fale nisso.

Na verdade, esta hipótese foi enterrada de facto em 2017, quando o Presidente norte-americano, Donald Trump, reconheceu a pretensão de Israel (que data duma decisão do Knesset de 1980) de transferir a sua capital para Jerusalém. Esta decisão foi imediatamente rejeitada pela comunidade internacional a todos os níveis, isto é, Nações Unidas, União Europeia, e, evidentemente, a Liga Árabe.

A decisão é tão controversa que ainda não se realizou, quase três anos depois de anunciada. Contudo, não há dúvidas que Israel a tornará uma realidade, assim que a situação táctica o permitir.

Do mesmo modo, Benjamin Natanyahu anunciou em 20 de Maio deste ano a anexação de todo o West Bank (Cisjordânia), ou seja, a região entre o território consolidado de Israel e o rio Jordão que foi conquistada em 1967 e onde se encontra Jerusalém.

Nessa região, fértil e densamente povoada por palestinos, os israelitas têm construído incontáveis colonatos, diminuindo progressivamente o espaço vital dos árabes; no entanto, nunca se tinham atrevido a declará-la oficialmente como território seu, ainda dentro da ficção de que aceitam a solução dos Dois Estados.

O anúncio de 20 de Maio, juntamente com a decisão de tornar Jerusalém capital do estado, parecia a conclusão lógica do objectivo da Israel Bíblica. Mas verifica-se agora que, mais uma vez, Netanyahu apenas jogou essa carta para ter uma moeda de troca com os países árabes – suspender a anexação a troco de estabelecer melhores relações com os seus inimigos.

E porque haveriam os estados árabes, os Emirados Árabes Unidos agora, e outros no futuro, aceitar semelhante trato? É que, no cenário de “Game of Thrones” da região, o (des)equilíbrio estratégico tem vindo a mudar. Por um lado, os árabes já perceberam, mesmo não o querendo admitir, que Israel “veio para ficar” e que nunca conseguirão derrotar os judeus, e muito menos acabar com eles. Por outro lado, surgiu outro inimigo, mais poderoso e mais ameaçador, o Irão. Por muito “ilegal” que considerem o estado israelita, sabem que este não constitui uma ameaça expansiva. Tel-Haviv quer construir a sua nação bíblica e para isso não hesitará em extinguir os palestinos, que pouco importam às monarquias fundamentalistas e aos estados anárquicos ou totalitários que compõem o Médio Oriente; mas Tel-Haviv não está interessada noutros territórios e não ocupará a Síria, ou o Iraque, a não ser temporariamente, para sua defesa. Agora, o Irão é outra história.

A República teocrática de Teerão tem ambições expansionistas notórias e vem provocando o caos onde pode, das mais diversas maneiras. Por exemplo, no Líbano, opera através do Hezbolah, que por sua vez lança ataques nas mais diversas direcções; outro exemplo, no Iémen, onde apoia os Tutsis, provocando uma guerra sem fim e grande instabilidade às portas da Arábia Saudita. Ora, Israel é também um inimigo do Irão, e nunca deixará os haiatolás construir armas nucleares.

Por outro lado, os israelitas sabem ser inimigos terríveis, mas, desejosos que estão de acabar com a hostilidade que enfrentam desde sempre, podem ser aliados muito interessantes. Têm as melhores tecnologias, comunicações de ponta e uma tendência atávica para o negócio. Através deles, os árabes podem ter acesso a mercados e oportunidades que lhes estão vedados pelas teias de interesses internacionais.

Quanto aos norte-americanos, estão muito satisfeitos com este desenvolvimento. Têm jogado sempre com interesses antagónicos – proteger Israel a todo o custo e manter boas relações com os árabes, grandes produtores de petróleo e grandes compradores de equipamento militar.

Precisamente, há pouco tempo Netanyahu criticou a decisão de Trump de vender aviões de combate do último modelo aos Emirados. Agora percebe-se que essas críticas eram apenas preparação para que os Estados Unidos não se oponham à aproximação aos árabes. Parece confuso? É confuso. Na Península da Arábia, e no Médio Oriente, o jogo de espelhos entre “amigos” e “inimigos” é tão complexo, os ódios tão profundos e os interesses tão amorais que é quase impossível perceber o quadro em constante mudança. Os princípios religiosos (shiitas, sunitas, alauitas, drusos, cristãos, judeus...) são apenas elementos de estilo para os discursos que escondem outros tipos de interesses. O petróleo, considerado como o grande corruptor da região, tem hoje menos interesse do que as ambições imperiais do Irão, da Turquia e da Arábia Saudita – para não falarmos dos países de fora que também têm cartas na manga, por diferentes razões, como a Rússia, a China, os Estados Unidos e até a enfraquecida União Europeia, que não quer bombas à porta.

Não há dúvidas que a melhor posição em relação à região é não estar lá.