Vamos ter de pensar o que antes negligenciámos: o modo de nos organizarmos para vivermos com as ameaças reais.

Sempre vivemos, ao longo dos séculos, com bactérias, micróbios e vírus. São espécies que, incontornavelmente, acompanham a vida de cada um de nós e fazem parte de nós. O corpo humano aprendeu a lidar com eles e a resistir-lhes.

Será que nas últimas décadas alterámos e degradámos o quadro dessa coabitação? Especulando: será que estamos apanhados pelo uso excessivo de antibióticos, pelos detergentes químicos e pelos pesticidas que nos rodeiam, pela asseptização agressiva do nosso corpo e do nosso ambiente? Será que com estas rotinas estamos a enfraquecer o nosso sistema imunitário? A resposta só pode vir dos cientistas, mas o que já está à vista de todos é que não podemos deixar que alguma austeridade debilite o Serviço Nacional de Saúde e o financiamento da investigação.

A vacina a descobrir não é apenas a tão desejada para controlar o covid, mas uma vacina contra o modelo de desenvolvimento que domina atualmente o nosso mundo.

