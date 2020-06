Os cientistas alertam há décadas para os riscos que temos pela frente com os efeitos nefastos da alteração do clima. Muita gente escolheu negar a ameaça, outros ficaram indiferentes. Mas, nestes últimos 20 anos, a realidade impôs-se, com os fenómenos meteorológicos extremos que já estavam a afetar pessoas em regiões distantes agora a perturbarem também o nosso quotidiano: sucedem-se os episódios de calor excessivo, a seca instala-se em muitas regiões (uma barragem na Beira Interior que quase secou, tal como porções do Tejo Internacional) e constatamos aumento da frequência de inundações e cheias (foi recente o alagamento da baixa de Albufeira). Há cada vez mais refugiados climáticos, são muitos milhões os que procuram esperança fora de África. Não há como negar, é uma evidência para todos. Até a primavera e o outono parecem perder o estatuto de estações amenas intermédias, com a sensação de que o verão e o inverno, em muitos anos, se sucedem diretamente.

Nos meses antes da chegada do coronavirus, o movimento de luta contra as alterações climáticas estava a impor-se nas avenidas, ruas e praças por meio mundo com marchas muito participadas por gente de todas as gerações, mobilizada para a exigência de políticas climáticas eficazes. A crise do covid fez desaparecer essa expressão pública que crescia de consciência climática coletiva. Mas a crise climática não fez pausa com o confinamento – embora tenha acontecido o efeito benéfico de menos emissões maléficas, consequência da baixa de atividade imposta pela luta contra o vírus.

Reduziu-se um mal (as emissões), disparou um outro (a emergência económica e social).

Resulta óbvio que o essencial é que sejam cultivados modelos de desenvolvimento que conciliem economia e harmonia social robusta com proteção consistente da natureza e do clima.

A febre do planeta está sempre a aumentar. Vamos estar cada vez mais expostos às tormentas do clima se não forem decididas e aplicadas políticas competentes de desenvolvimento sustentável, compatibilizadas com mudanças no nosso comportamento.