As consequências da ação humana no nosso planeta e o seu efeito nas alterações climáticas são evidentes, bem como a relação destas com os direitos humanos. Estas consequências e efeitos podem já sentir-se no quotidiano de todos os habitantes do planeta, deixando poucas dúvidas de que a humanidade não está a cuidar da sua casa comum com respeito e sustentabilidade face às necessidades de hoje e do amanhã.

No entanto, os temas relacionados com alterações climáticas e com a importância da sustentabilidade ambiental não são novos. Desde há várias décadas que ouvimos falar nos problemas do “efeito estufa”, do “aquecimento global” e da responsabilidade que todas as pessoas têm em adotar comportamentos ambientalmente responsáveis, tais como a reciclagem e a importância de reduzir a utilização dos transportes individuais motorizados.

Estes temas têm-nos acompanhado, com várias campanhas públicas de consciencialização que apelam a mudanças estruturais e comportamentais. E fomo-nos habituando a que nestas campanhas nos peçam “simples gestos” diários.

Na verdade, estes comportamentos individuais são de suma importância e a responsabilidade é de todos e todas nós, desde a forma como é feita a gestão de resíduos em nossa casa, até às decisões que fazemos no supermercado ou na forma como nos deslocamos. Mas a responsabilidade é também das empresas, nas matérias que utilizam, nos produtos que criam e na forma como fazem a sua distribuição. E é também dos governos, pelas políticas públicas que podem implementar, em várias frentes nesta matéria.

Talvez pela prevalência do tema, talvez pela sua intangibilidade imediata, tendemos a perceber os efeitos nefastos da ação antropogénica no planeta como algo distante e pouco concreto. E talvez seja essa a razão pela qual os passos dados para reverter a situação de degradação ambiental não têm sido suficientes.