Já o mesmo não acontece com o Capital Natural, que pode ser definido como a quantidade de produtos naturais que a Terra produz, ou seja, as matérias primas a partir das quais o Trabalho produz coisas, alimentos ou máquinas, com os meios fornecidos pelo Capital “tradicional”. Sendo um bem natural, é limitado e, embora possa ser “esticado” com um melhor aproveitamento das matérias primas – novos adubos, ou rotatividade das culturas, descoberta de novas jazidas minerais, ou métodos mais eficientes de retirar petróleo do subsolo – há um “tecto” inultrapassável. A Terra só pode fornecer uma quantidade limitada dos recursos que usamos cada vez mais.

A partir de 1961, no âmbito das Nações Unidas, um orgão chamado Painel Intergovernamental Sobre Alterações Climáticas – IPCC começou a estudar esta questão do Capital Natural, uma vez que as alterações climáticas são uma variante importante na sua formação.

No relatório de 2019, o IPCC afirma que “o crescimento da população mundial e o consumo per capita de alimentos para humanos e animais, fibras, madeiras e energia, provocaram gastos sem precedentes na utilização das terras e de água doce”. E ainda: “A actividade agroalimentar é responsável por 30% da emissão de gazes de estufa e absorve 70% do consumo de água doce do planeta. Além disso, cerca de um terço dos estoques de peixe são sobre-explorados”.

Uma outra organização, não governamental, o Global Footprint Network – GFN, tem-se dedicado a medir com a precisão possível qual é o valor do Capital Natural.

A estatística começa em 1970 e é facilmente entendida: quantos dias de um ano precisa a Humanidade para consumir os recursos naturais disponíveis nesse ano? Em 1970 o consumo corresponde a 13 meses. Ou seja, os humanos consumiram tudo o que a Terra tinha para lhes dar nesse ano e ainda um mês do ano seguinte. Se isto parece assustador, muito mais é o aumento constante que se verificou desde então. Em 2018, os humanos consumiram o equivalente a 1,7 terras – ou seja o que tinham disponível em 2018 mais oito meses de 2019.

Todavia, há algumas esperanças. Os métodos de exploração da natureza estão constantemente a aperfeiçoar-se a vão-se adaptando às necessidades, como a substituição da energia fóssil, limitada, por energia solar ou eólica, inesgotáveis. Outras situações, menos publicitadas mas que provocam pequenos ganhos, são a criação de animais de uma forma mais mais “biológica”, a imposição de quotas para a pesca, ou a criação de peixes em recintos fechados. Os novos métodos têm os seus detractores e defensores, mas de facto são necessários.

Outra variável a considerar é o que as pessoas comem. Quem não passa fome, tem, mais ou menos, a possibilidade de escolher o que come. Muitos vegetarianos não consomem carne não porque lhes desagrade o sabor, mas porque sabem o consumo de Capital Natural necessário para criar um animal.

Mas essas possibilidades de escolher as suas 1800 calorias diárias levando em consideração factores ambientais não tem levado a Humanidade, como um todo, a um consumo mais preservador do planeta. Num estudo francês feito antes da pandemia, concluiu-se que são estes os dez alimentos mais consumidos no mundo (se não está sentado, sente-se, porque vai ficar completamente estupefacto!):

Batatas fritas, queijo fundido La Vache Qui Rit, Coca-Cola, café solúvel, tilápia (é um peixe), pastilha elástica (!), leite condensado, Nutella (pasta de chocolate com avelãs), algas e ketchup Heinz.

Talvez esta lista, francesa, seja um pouco francófona. Será? Mas não são os franceses famosos pela sua culinária e um povo notoriamente gourmet?

Então, aqui vai outra lista. Esta refere-se aos Estados Unidos e tem a particularidade de ser da altura em que havia muita gente confinada. Foi elaborada pela Uber Eats, usando as encomendas para serem entregues à porta do cliente. Estão por Estados:

Arizona, Florida, Illinois, Soouth Carolina e Virginia: batatas fritas (em palitos).

Califórnia: Frango tikka masala.

Colorado: pedaços de carne grelhada (que eles chamam, “carne assada”) com batatas e molho de queijo derretido.

Connecticut: burritos.

Georgia, Kentucky, Michigan e Tennessee, Texas: Pad thai .

E por aí vai... Continue sentado e veja a lista completa no link.

Portanto, não só comemos mal, como estamos a comer o planeta, literalmente. Ou, por outras palavras, matamo-nos mais depressa com o que consumimos e estamos a encurtar a vida das gerações futuras.

Mas não vamos terminar este breve comentário com uma nota sombria. Os hábitos alimentares mudam muito, mas mesmo muito, de país para país, e geralmente nos menos desenvolvidos come-se melhor (quando se tem o que comer) do que nos desenvolvidos. Vale a pena ver o ensaio que o fotógrafo Peter Menzel fez, mostrando o que consomem por semana 30 famílias em 24 países. Independentemente da escolha de cada um, Menzel consegue, de uma maneira subtil, fazer-nos acreditar um bocadinho na felicidade do consumo!