Quando deu a sua famigerada conferência de imprensa do dia 7 de Novembro, em que insultou os jornalistas presentes e mostrou uma agressividade ainda maior do que é habitual, Donald Trump já se tinha livrado do seu Ministro da Justiça, Jeff Sessions – mas só o admitiu mais tarde no mesmo dia.

A saída de Sessions era uma morte anunciada; desde que se tinha escusado de tutelar a investigação do Procurador Especial Robert Mueller (com o argumento de que, tendo feito parte da campanha presidencial, era parte interessada), o que lhe teria permitido controlá-la, que Trump o achincalhava publicamente.

Sessions tinha sido o primeiro Senador a apoiar Trump, quando ainda ninguém acreditava que ele era um candidato credível; e como Ministro da Justiça (Attorney General) foi sem dúvida o membro da Administração que mais efectivamente pôs em prática as mais extremas medidas presidenciais, como a política anti-droga, a limitação da imigração e a escolha de juízes e procuradores mais radicais no judiciário.

Político de carreira, vindo do Alabama, era Senador desde 1997 e sempre tinha representado a ala mais conservadora do partido. A fidelidade de Sessions era inquestionável e, sendo mais experiente e arguto do que os outros membros da Administração, seguia imparável na sua cruzada. Mas havia a questão da escusa, e à medida que a investigação de Mueller avançava, agora tutelado pelo Secretário de Estado da Justiça, Rod Rosenstein, subia a ira do Presidente contra o seu Ministro e Trump falava frequentemente em substitui-lo, além de o ridicularizar incontáveis vezes.

Despediu-o à sua maneira, como já tinha despedido tantos outros: sem falar com ele pessoalmente, ou sequer informá-lo. Sessions soube por terceiros que tinha de abandonar o seu posto imediatamente. No mesmo dia 7 circulou a sua carta de demissão, declarando claramente que saia “a pedido” de Trump. Como a carta não tem data, fica entendido que o Presidente já a tinha em seu poder há algum tempo, para usá-la quando quisesse.

O despedimento de Sessions neste momento não foi um ímpeto impensado. Ao saber que perdeu a maioria republicana da Câmara dos Representantes, que tem poderes para proteger Mueller, corroborar as suas investigações e fazer outras devassas na Administração (inclusive pedir a famosa Declaração de Rendimentos que Trump sempre se negou a mostrar), Trump percebeu que é imprescindível agir antes que o Procurador Especial possa apresentar factos particularmente danosos para si e para os seus – não só sobre o alegado conluio (collusion) entre a campanha presidencial republicana e os russos, como também dos inúmeros negócios questionáveis entre ele, o genro e outros próximos, com entidades russas e de outros países. Assim, e de uma maneira bastante clara quanto às suas intenções, Trump nomeou para substituir o Ministro o Chefe de Gabinete deste, Matthew Whitaker, o que é uma escolha tão inusitada que até há quem a considere ilegal – nunca um ministro é substituído pelo seu chefe de gabinete, mesmo que interinamente. O cargo deveria ter ido para Rod Rosenstein, precisamente a pessoa que tem tutelado a investigação de Mueller com uma imparcialidade que não convém a Trump.

E Whitaker não é um funcionário atonal; republicano de carreira e defensor muito vocal de Trump, em várias entrevistas que deu ao longo dos últimos dois anos, chamou à investigação de Mueller uma “caça às bruxas” (a expressão preferida de Trump), afirmou que o Procurador Especial tem excedido os poderes que lhe foram conferidos e até deu a receita para lhe cortar as pernas: não despedi-lo, o que poderia ter consequências graves (levaria o Congresso a agir, considerando que o Presidente estava a obstruir a justiça) mas reduzindo-lhe o orçamento a quase zero, estrangulando a investigação. Havia mesmo quem considerasse, tanto no Ministério da Justiça como em Washington em geral, que Whitaker era um informador de Trump dentro do Ministério.