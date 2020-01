Ainda por cima o VAR, tal como os árbitros do antigo sistema, também está exposto a falhas que às vezes nos parecem evidentes. É impossível calibrar com precisão incontestável se há ou não alguma ínfima infração às regras do jogo. A fiabilidade do VAR é questionável. Então, para quê esta engrenagem que em nome de uma suposta verdade desportiva prejudica a festa?

O golo é a grande festa do futebol. Na equipa que marca, é instantâneo os jogadores irrompem em euforia, abraçarem-se e partilharem com os adeptos nas bancadas. É a grande descompressão, antes do que as incertezas da intensidade do jogo possam trazer a seguir. Com o VAR, de repente, a dúvida corta a celebração. A festa fica interrompida – faz sentido?

Ouvimos e lemos ao longo de anos a reclamação de “verdade desportiva” no futebol. Que tentem controlar a verdade desportiva nos negócios em volta do futebol, isso parece bom esforço. Estragar aqueles momentos de euforia quando a bola entra na baliza adversária só para verificar, ao longo de minutos de exame, se algum pé estava um centímetro adiantado ou algum futebolista por um instante foi andebolista, parece absurdo.

O VAR não garante a perfeição para evitar injustiças. O futebol é apenas um jogo. O futebol é um jogo de pessoas. Tanta tecnologia, em vez de purificar o resultado prejudica a festa.

A TER EM CONTA:

Está na tradição da imprensa nos EUA: a direção editorial declara apoio à candidatura que lhe parece melhor. É uma escolha que não interfere com o noticiário, que deve continuar a ser rigoroso e imparcial sobre todos os candidatos. Agora, The New York Times acaba de declarar apoio não apenas a uma mas a duas candidaturas às presidenciais de 3 de novembro: Elizabeth Warren e Amy Klobuchar. O influente diário (4 milhões de subscritores) de Nova Iorque também explica como chegou a esta escolha.

A investigação sobre Isabel dos Santos impõe-se em primeiras páginas: na Alemanha como o Reino Unido.

A BBC relata que Bruno Fernandes está “desesperado” para chegar a Manchester.