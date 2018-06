É o festival Fuck You All ‘Cause I’m Too Cool to Like Festivals onde o bilhete de entrada é dizer ao maior número de pessoas possível que se odeia festivais, não vale cá apenas ignorar a existência dos festivais e não os frequentar. Nada disso, meus queridos! O que é feito de nós, se toda a gente não souber tudo aquilo que odiamos e eles gostam, não é? Se os conseguirmos fazer sentir ridículos pelo caminho, bónus. Imagino que as bandas deste festival sejam algo como Queens of the Hipster Age, The Killers of Good Music Because I’m So Alternative ou até Bruno Please Go to Mars and Never Come Back.

Já tivemos o NOS Primaversa Sound, já com bastante impacto, mas hoje é que arranca a toda a força a época dos festivais. Vêm aí Rock in Rio, NOS Alive e Super Bock Super Rock, e com eles todas as pessoas que são anti-festivais. Atenção, não é "pessoas que não gostam de festivais". É "pessoas que quase montam o seu próprio festival para poderem dizer ao mundo que odeiam festivais porque, se não o fizerem, ainda correm o risco de passar pela tamanha vergonha que é alguém achar que gostam de tais eventos cheios de plebeus".

Claro que este festival tinha que ser só para duas ou três pessoas de cada vez, porque eles fuckin’ hate crowds, e tem de se falar com o máximo possível de termos ingleses para se parecer ainda mais cool. Got it?

Nas casas de banho, os urinóis ou fundo de sanita iam ter fotografias de multidões para se poder regar bem a urina as pessoas que gostam de festivais. Sim, isso que estão a pensar. É como os cães. Não gostam daquele poste à volta do qual uma data de outros cães convivem, mas assim que podem vão lá mijar para todos os outros saberem o quão importante é a sua opinião sobre ele.

Bem, de qualquer forma, acho muito bem que sejam livres de expressar à vontade todo o vosso ódio por festivais. Estou disponível para vos dar um abraço bem sentido, se o que vos faltar for carinho. Têm é de vir ter comigo a um festival qualquer e cuidado ao me abraçarem para não entornarem a cerveja.

Um beijinho e bons concertos!

Sugestões mais ou menos culturais que, no caso de não valerem a pena, vos permitem vir insultar-me e cobrar-me uma jola:

- Rock in Rio: Vai ter concertos bons de certeza. Mas passem lá no Super Bock Digital Stage que eu sou um dos apresentadores e vou estar lindo e incrível, como é meu apanágio, claro.

- Húmus: Raúl Brandão é um génio. Completamente louco e depressivo, mas um génio.