Os dentes dos sacrificados

Mas voltemos ao homem e à criança prontos a morrer, à luz das estrelas e das tochas, a tremer no suor das caras assustadas. Não há aqui poesia nem nada que nos valha: há a velha crueldade humana.

Lembrei-me deles — ou melhor, imaginei-os — ao ler um artigo a relatar as recentes investigações sobre a origem geográfica dos sacrificados num poço natural do México, perto de Chichén Itzá (o artigo “Who did the Maya sacrifice?”, na The Economist). Os esqueletos no fundo do poço eram de várias idades e dos dois sexos, mas será — perguntam-se os investigadores — que eram gente daquela zona ou seriam de outras paragens, talvez prisioneiros trazidos de longe?

Como saber? Como pegar em dentes que estão há séculos debaixo de água e descobrir o sítio onde cresceu aquela pessoa em particular? Parece tão impossível como descobrir de que são feitas as estrelas — mas lá conseguimos encontrar uma maneira.

Cada átomo tem um núcleo com protões e neutrões. O número de protões determina de que átomo estamos a falar. Por exemplo, o oxigénio (O) tem oito protões. Já o número de neutrões pode ser igual ao de protões — ou não. Diferentes números de neutrões determinam diferentes isótopos. Assim, um átomo de oxigénio com oito neutrões é o isótopo 16O (16 é a soma de protões e neutrões); um átomo de oxigénio com nove neutrões é o isótopo 17O; um átomo de oxigénio com dez neutrões é o isótopo 18O.

Pois bem: um isótopo de oxigénio com dez neutrões é mais pesado — assim, tende a cair na água da chuva mais cedo do que outros isótopos mais leves. Logo, as zonas mais costeiras — aquelas que recebem, em primeiro lugar, as tempestades — têm maiores concentrações de isótopos mais pesados no solo e nas plantas que se alimentam desse solo. Cada região tem, na verdade, uma concentração particular de isótopos. Ora, como esses isótopos acabam no interior dos dentes de quem come essas plantas, é assim possível determinar, com alguma precisão, em que região vivia determinada pessoa através da análise dos seus dentes, muitos séculos depois.

A imaginação e as palavras

O que descobriram os cientistas ao analisar os dentes? Descobriram que não havia uma origem preponderante: os sacrificados tanto eram daquela zona como de longe. Às vezes, as respostas que as investigações nos dão são menos limpas do que gostaríamos. O mundo, enfim, não é simples. Mas deixemo-nos levar pelo espanto que é ver esta série de pequenos truques a acumular-se até nos levar a descobrir o local de nascimento de pessoas que morreram há séculos.

Ao ler sobre esta investigação, não consigo deixar de imaginar aquelas pessoas, vítimas da imaginação colectiva que sacrifica jovens, queima heréticos e assassina multidões ao fogo mental de deuses, utopias e purezas imaginárias. Ninguém, sozinho, conseguiria imaginar razões para sacrificar outros seres humanos em cerimónias públicas. Mas, diga-se, também ninguém, sozinho, conseguiria inventar uma maneira de descobrir a substância das estrelas; ninguém, sozinho, conseguiria descobrir os átomos e as suas variações; ninguém, sozinho, sobreviveria muito tempo — e para que serviria tudo isto se não pudéssemos conversar, entre amigos, numa noite estrelada?

Marco Neves | Escreve sobre línguas e outras viagens no blogue Certas Palavras. É autor de vários ensaios sobre a língua e ainda do romance de aventuras A Baleia que Engoliu Um Espanhol.