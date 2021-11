A Polícia Judiciária levou a cabo uma megaoperação que culminou na detenção de militares portugueses que prestaram serviço na República Centro-Africana. Os suspeitos estarão envolvidos num esquema de tráfico de ouro, droga e diamantes que recorria a aviões militares para o transporte ilegal da mercadoria. Afinal de contas, a vida de caserna é mais animada do que parece. Nesse sentido, o Dia da Defesa Nacional tem de ser reformulado de modo a cativar os jovens para este estilo de vida.

Eis o novo plano de actividades:

07:30 - Recolha dos participantes numa Toyota Hilux de caixa aberta com uma milícia armada, replicando o cenário da República Centro-Africana.

08:00 - Chegada à base militar. Entoação do hino nacional da Colômbia, juramento de fidelidade à pátria das ilhas Caimão e hastear da bandeira pirata.

09:00 - PowerPoint sobre as vantagens, os benefícios fiscais, as hierarquias, a remuneração e a progressão de carreira no setor do crime organizado internacional.

10:00 - Lanche da manhã.

11:00 - Visionamento do filme Diamante de Sangue (2005), com Leonardo di Caprio e Jennifer Connelly como protagonistas. Debate com dois reconhecidos criminosos de guerra, seguido de Q&A.

12:00 - Regresso à cidade. Momento de Teambuilding - solidariedade social. Dividir os participantes por equipas, que terão de fazer uma angariação de fundos para uma causa solidária. Ganha o grupo que, no decorrer da missão humanitária, assaltar uma idosa.

13:00 - Almoço com antigos traficantes, partilha de histórias e experiências com os camaradas.

14:00 - Manuseamento de uma balança de precisão e de uma Glock 9mm. Sessão fotográfica para o Instagram com a boina dos Comandos.

15:00 - Viagem para a base naval do Alfeite. Visita a uma fragata transformada para acomodar fardos de haxixe. Simulação de fuga à guarda-costeira.

16:00 - Módulo sobre criptomoedas e outras formas de lavagem de dinheiro. Breve workshop sobre como armazenar itens valiosos no estômago.

17:00 - Fim do Dia da Defesa Nacional. Sorteio de uma viagem para dois a Antuérpia, com tudo incluído. (Em troca do transporte de uma mala ligeiramente pesada, nada de especial). Entrega de brochuras e despedida dos participantes.