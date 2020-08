As palavras andam sempre às guinadas, virando à direita e à esquerda sem pedir autorização. As palavras «direita» e «esquerda», que indicavam uma direcção, passaram a indicar também ideologias políticas — ou melhor, classificações genéricas de várias ideologias políticas diferentes. Tudo por causa da disposição dos vários partidos nos Estados Gerais, logo após a Revolução Francesa.

Mas não é da origem dos termos políticos de que quero falar hoje. Quero olhar para as próprias palavras «direita» e «esquerda» e ver de onde vêm.

«Direita» é fácil. Para começar, é a forma feminina da palavra «direito». Como acontece algumas vezes em português, as formas masculina e feminina têm significados bem diferentes. Diferentes como são, tanto «direito» como «direita» vêm da palavra latina «directus». É uma etimologia muito direita — ou directa — e pouco surpreendente. A mesma palavra, com outras roupagens, aparece nas várias línguas latinas — e também aparece duplicada em português, no «directo» e derivadas.

Já quando nos viramos para a esquerda, as línguas latinas da Península Ibérica são muito originais. O castelhano usa «izquierda», o catalão «esquerra» e nós, mais a ocidente, no galego e no português, usamos «esquerda». Estamos bem longe da «gauche» francesa, logo depois dos Pirenéus.

Donde vem esta esquerda ibérica? O mais provável é que venha da única língua ibérica que não é latina: o basco. Nessa língua, «esquerda» diz-se «ezker», que tem várias formas gramaticais, incluindo «ezkerra». Daí terá partido em direcção às outras línguas ibéricas. Não há certezas: a ter existido, essa exportação basca fez-se há muito tempo. Há quem avance a hipótese de ser uma palavra com origem numa outra língua ibérica mais antiga, entretanto desaparecida, que terá deixado algumas palavras de herança no basco e nas línguas latinas das redondezas. O certo é que a palavra é partilhada por todas as línguas da Península Ibérica — e não é de origem latina...

O basco é uma língua isolada, ou seja, não se conhecem irmãs, pais, primos, enteados. Do russo ao português, passando pelo inglês, pelo irlandês, pelo grego e albanês, entre tantas e tantas outras, quase todas as línguas hoje faladas na Europa têm origem no proto-indo-europeu, uma língua falada há uns 5000 anos. Quase todas. Há excepções interessantes, como o estónio, o finlandês, o húngaro, o lapão, o maltês, o turco... Mas todas estas excepções têm outros familiares. Já o basco é a excepção dentro das excepções: não se conhece a família. O que se sabe é que é uma língua falada por aquelas bandas há muito, muito tempo.