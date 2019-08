1. Alessandra Korap está ameaçada de morte. Quando lhe telefono, ontem à noite, parte da Amazônia arde há mais de duas semanas, mas o mundo só acordou há dias, quando São Paulo ficou às escuras do fumo, e os fogos se avistaram do espaço, de tão tamanhos. Um pedação de planeta a arder, do oxigénio de todos, humanos e não humanos.

É lá que está Alessandra, um pontinho dessa Amazônia imensa. Uma mulher indígena, do povo munduruku, de uma região a meio do Tapajós, grande rio verde-espesso que nasce no estado do Mato Grosso, vem pelo Pará e desagua no barrento Amazonas, junto a Santarém. Dos lugares mais lindos do mundo, de tudo o que vi, esse encontro das águas, essas redondezas.

E Alessandra é uma das mulheres que estão a mudar também o seu mundo ao assumir uma liderança de luta, ao falar, ao sair pelas ruas, e pelas estradas. Ela foi uma das milhares que no dia 13 protagonizaram a Marcha das Mulheres Indígenas, em Brasília, que se juntou à já tradicional Marcha das Margaridas, com 100 mil mulheres rurais.

E se Alessandra está ameaçada de morte, tal como o cacique do seu povo — vi os papéis da denúncia oficial —, é porque não dá tréguas à luta por demarcação de terra. Há 519 anos que os indígenas da Amazônia lutam pela vida, porque estão ameaçados, lembrou Alessandra numa intervenção pública em que parece um trovão a descer sobre a mesa dos engravatados. Mas nunca como em 2019 a ameaça foi tão escancarada, com licença do alto, do poder criminoso que ocupa Brasília. É o que Alessandra me conta, e o que ela diz devia ir de governo em governo, entre os que continuam a achar que têm de tratar Bolsonaro como se ele fosse mais um presidente de uma democracia. Alguns começam a perceber que não têm, nem podem. A Amazônia ajudou a soar o alarme.

2. Alessandra atende o telefone caminhando pelas ruas de Santarém, acabada de sair da faculdade. Está na cidade grande porque estuda Direito na Universidade Federal do Oeste do Pará. Embora precise “desesperadamente de uma bolsa”, diz-me o amigo comum que me deu o contacto dela. E Bolsonaro congelou as bolsas de mestrado e doutoramento, além de boa parte dos orçamentos das universidades federais, como é o caso da dela. Mas não é esse o nosso assunto hoje. A Amazônia está a arder como nunca, e a Amazônia é a casa que Alessandra conhece desde os ancestrais.