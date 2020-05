A opinião de Diogo Faro

Longe de mim querer passar por cima das diretrizes da DGS e de todos os peritos que falam com a preponderância que lhes é reconhecida, mas deixo aqui as minhas sugestões de regras para as próximas semanas (meses, anos, vida toda) que são mais de cariz cívico do que de saúde.