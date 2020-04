Para a semana começa a telescola, transmitida na RTP Memória. Boa iniciativa em tempo recorde que vai permitir que muitas crianças tenham acesso às aulas à distância. Temo que as aulas via televisão sejam um bocado secantes porque os professores não sabem o que a criançada gosta. Por isso, sugeria que em vez de professores, fossem personalidades de outras áreas a dar a matéria. Por exemplo:

Português – O Rodrigo Guedes de Carvalho, que recitaria poemas para interpretação dos alunos. O Rodrigo teria o bónus de atrair o público mais velho, especialmente as mães dos alunos e assim podia ser que houvesse alguns adultos a aprender que se escreve disseste e não disses-te.

Inglês – Sugiro o YouTuber Wuant porque poderia falar meio português meio inglês tipo whatever what a fuck mega cringe tipo.

Fisico-Química – O youtuber DarkFrame porque uma vez meteu um telemóvel num microondas por isso deve perceber.

Matemática – Maria Leal que podia resolver a equação “x + mediocridade = visualizações”.

Ciências Naturais – O Chicão do CDS porque gostava de o ver a ensinar a selecção natural em pé de igualdade com o criacionismo.

História – O André Ventura, mas é para ele aprender alguma coisa com os livros de história, especialmente ali em meados do século XX.

Cidadania – Deviam ser os pais das crianças a ensinar-lhes, mas como há muitos adultos que nem pisca fazem na estrada, tem de haver um professor a ensinar aos alunos coisas que deviam ser aprendidas em casa. Sugiro o Rodrigo Guedes de Carvalho outra vez.

Geografia – O Diogo Faro ou a Bumba na Fofinha que se fartam de viajar e têm obrigação de saber pelo menos as capitais. Agora estão de quarentena que se lixam para não andarem a fazer inveja aos outros.

Estudo do Meio – Uma influencer qualquer com muitos seguidores para conseguir ensinar o máximo de crianças. Sugiro que apenas ensine o 1º e o 2º ano porque no 3º a matéria complica um pouco e elas podem não perceber. Elas, as influencers, não as crianças.

Educação Física – Qualquer um com cupão da Prozis.

Educação Moral e Religiosa – Hugo Strada, claro.

São só ideias e sugestões, mas acho que a criançada estaria muito mais atente e não faltaria a uma aula.

