A notícia do dia de ontem foi a de que um professor agrediu verbal e fisicamente um aluno do 8º ano. Tudo isto aconteceu na secundária Rainha Dona Leonor. Uma escola consagrada a Leonor de Avias, perdão, de Avis. O professor era novo, estava a substituir uma colega de baixa. A aula estaria a decorrer numa grande algazarra, como é costume serem as primeiras de cada disciplina. Peço desculpa, como é costume serem todas as aulas do oitavo ano. No meio das apresentações, um aluno pega no telemóvel, tenta impedir que o professor lho retire e eis que é agredido pelo professor de TIC. Ó, dias de escola, tempos que já não voltam mais.

Não há qualquer desculpa para isto. Quer dizer, há. Se o telemóvel tivesse um toque polifónico, faria sentido. O professor de Tecnologias da Informação não poderia ser censurado se não conseguisse conter a sua raiva para com tecnologia obsoleta de 2003. Mas não me pareceu ser o caso. Fala-se de que o professor de TIC pudesse estar a descarregar alguma frustração pessoal. Eu julgo que consigo identificar qual é esse tal desencanto com a vida que terá levado o docente a partir para o ground and pound. Penso que é óbvio que a frustração que o professor de TIC sente decorre do facto de ser professor de TIC. Todos sabemos hoje que uma criança de 12 anos sabe mais de programação do que o Bill Gates. Que utilidade terá uma disciplina que se propõe a ensinar – não estou a inventar – que se propõe a ensinar – não estou a gozar – que se propõe a ensinar os alunos do oitavo ano do ano dois mil e dezanove (repito, 2019) a utilizar – não estou na pilhéria – a utilizar o e-mail.

Vejamos o segundo ponto das Metas Curriculares de TIC.

Conhecer e utilizar o correio eletrónico em situações reais de realização de trabalhos práticos. (como é que vão conseguir aprender esta matéria?)

1. Criar uma conta de correio eletrónico respeitando as boas práticas de proteção de dados pessoais (ou seja, não criar um mail com o endereço tenhoumpenisde13centimetrosemeio@gmail.com)

2. Aceder, gerir e encerrar em segurança a sua conta de correio eletrónico, reconhecendo os cuidados a ter quando o faz e adotando comportamentos seguros; (ou seja, não escolher a palavra “password” como password)

3. Adotar comportamentos seguros na gestão das mensagens de correio eletrónico não solicitadas e estar alerta para a prática do phishing (ou seja, recusar generosas ofertas de monarcas nigerianos)