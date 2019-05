1. Vivi anos no Brasil mas nunca tinha ido ao Uruguai, vizinho de baixo. O Brasil engole-nos, esquecemos os vizinhos. Então, só agora pisei esta cidade, Montevideu. Uma cidade para respirar e caminhar, dizia um dos seus maiores escritores, Eduardo Galeano. O que é verdade, ainda, como um alívio, se não uma cura. E de quantas cidades podemos dizê-lo?

2. Há muitas marginais, corniches, calçadões pelo mundo. Mas Montevideu, sendo uma das capitais mais pequenas, tem vinte e cinco quilómetros de passeio à beira-água, piso sem obstáculos, horizonte infinito. Esta proporção altíssima só tem par na proporção altíssima de plátanos, de colinas verdes, de livrarias e de pinturas murais. É assim uma capital de bolso, maneira, tão voltada para fora como para dentro, com várias espécies de oxigénio.

3. A água é meio doce, meio salgada, meio rio de la Plata, meio Atlântico. Toma-se banho no Verão (se a poluição não interditar), há praias, areal, dunas. Mas agora corre um suave Outono, e os uruguaios pela rambla. É como chamam aos seus vinte e cinco quilómetros de passeio, as ramblas, que vão mudando de nome. E o recorte da cidade, que forma uma pequena península, faz com que por vezes possamos avistar água à esquerda, ao fundo e à direita.

Há marginais em que os olhos tanto vão para a água como para a arquitectura em volta. Em Montevideu, a arquitectura ao longo das ramblas recua, tudo puxa para a água. E quando isso não acontece, é uma colina, um declive verde do outro lado da estrada, onde os uruguaios estão sentados, deitados, voltados para a água.

4. Leio num censo que há 300 mil árvores na cidade. Nem todas plátanos, mas a grande maioria. São ruas compridíssimas com plátanos de um lado e do outro, e praças de plátanos, uma após outra. Apesar das alergias na Primavera, dão sombra no calor, sol no Inverno. No Outono, como agora, fica uma filigrana, sol-sombra, ainda copas verdes, já passeios dourados, das folhas caídas, aqueles troncos que parecem dorsos de animal. E aqui, ao contrário da rambla, os olhos vão de fachada em fachada, art déco, modernismo, madeira trabalhada, platibandas, vitrais, azulejos, ferro forjado, umas cuidadas, outras decaídas, muitas pintadas, ilustradas, escritas. Como se Montevideu tivesse também uma proporção altíssima de grafiters, de pintores e escribas murais, como parece ter de leitores.

5. As livrarias. A gente abre um mapa de Montevideu no google, e saltam à vista. Nada de multinacionais, de grandes cadeias: livrarias independentes. No meu toca-e-foge na cidade fui apenas a quatro, bem diferentes, mas a lista das recomendadas é extensa.