Há coisas que não mudam, porque a natureza humana é a mesma há milénios. Mas acontecem situações que fazem essa natureza agir de maneiras diferentes, conforme a rede de interdependências entre os grupos (agora, os países, os grupos de interesses) e o estado das tecnologias.

A “gripe espanhola” de 1919-21 é muitas vezes usada como referência do que pode acontecer com a pandemia de Covid-19, mas na realidade as semelhanças são muito poucas. A “espanhola” foi muito mais mortífera – 50 milhões de vítimas, um número que mesmo as piores projecções para o Covid-19 não prevêem – mas o mundo não estava tão interdependente (ainda não existia a globalização...) e a ciência não possuía os recursos que tem hoje. O urbanismo não tinha o mesmo desenvolvimento; o sistema capitalista, isto é, a acumulação de capital, era muito mais pequena (se bem que a extrema desigualdade fosse igual) e o sistema comunista era uma experiência recente cujos métodos ainda estavam por provar. A desigualdade de oportunidades e os mitos racistas ainda eram aceites como “naturais” e a maioria das profissões que existem hoje eram desconhecidas. Não vale a pena fazer comparações.

Um factor que todos concordam é que o futuro pós pandémico depende da duração da pandemia. Se terminar para o ano, marcará muito menos as actividades e mentalidades do que se durar mais dois ou três anos. David Leonhard, no “The New York Times” traça um bom resumo geral do que pode acontecer com vários sectores e profissões.

As viagens, próximas ou distantes, tomam outra natureza: Por exemplo,"a socialização" ao ar livre é maior, as viagens de negócios reduzem-se ao essencial. Em termos gerais, o virtual substitui o presencial, sempre que possível. Pode visitar-se um museu virtualmente, pode assistir-se a um desfile de moda ou a uma peça de teatro na Internet. Mas a experiência da presença pessoal não é a mesma, dirão alguns. Não é, de facto. Mas talvez seja a única possível, e as gerações mais novas não conhecerão outra realidade.

O turismo, que é a forma de lazer mais universal, voltará com o tempo, mas os cruzeiros marítimos provavelmente desaparecem; não só as empresas que dominavam o sector estão falidas, como têm uma imagem de antipáticas com os clientes, geralmente pessoas da terceira idade, mais sensíveis a adoecer. Formas de turismo mais “suaves” serão norma. (Um exemplo: a “Sagrada Família” de Barcelona” passou a ficar aberta apenas a residentes) Ora aí está, o turismo, no sentido de ver monumentos, já há muito que pode ser feito através de documentários, mais informativos que estando no local. Viajar será para descansar, não para andar a correr entre padrões.

O cinema físico, isto é, a frequência de salas de cinema, que já estava em decadência há anos, nestes meses foi completamente ultrapassada pelo “streaming”, que permite ver o que se quiser, até filmes que há muito desapareceram das salas, quando se quiser, com as interrupções para fazer uma tosta mista ou ir à casa de banho. E a presença da família e amigos; o último software permite que pessoas em casas diferentes, até em países distantes, possam assistir juntas – o filme numa janela maior, os os familiares ou amigos em janelas mais pequenas, como no Zoom.

Por falar no fim dos cinemas, parece que os centros comerciais, para onde as salas de cinema já estavam relegadas, também têm o futuro comprometido. As compras online dominam e tornaram-se preferenciais; não é preciso sair de casa, não é preciso andar com os pacotes às costas, pode-se comprar em qualquer parte do mundo.

Com as lojas locais acontece o oposto, ressuscitam, especializando-se nas necessidades imediatas, e aí reside o contacto humano que o online não permite.