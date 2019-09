É conhecida a capacidade de Trump para dominar o relato público. Vai, uma vez mais, mostrar-se vítima da estrutura do poder político — com dose, maior ou menor, de progressismo —, instalado em Washington, das elites liberais e dos meios de comunicação que, de facto, resultam hostis ao atual presidente.

Para que um presidente dos EUA saia condenado num processo de impeachment é necessária a maioria de dois terços no senado. Isso implica, no quadro atual, juntar aos votos de todos os senadores democratas e independentes, também os de 19 republicanos. Entre estes, há um (Romney) que está a criticar severamente o procedimento de Trump. Poderá haver mais dois ou três a alinharem publicamente na censura. Ninguém mais. Portanto, o processo de impeachment tem chumbo garantido à partida, tanto mais que não há entre a cidadania dos EUA, um amplo consenso a favor da condenação de Trump — os EUA estão divididos em duas metades que parecem com peso equivalente.

Há o dever de denunciar mais uma conduta indigna do atual presidente dos Estados Unidos. Sim. Mas o processo de impeachment iria servir para Trump encarniçar o conflito entre o povo (de que ele aparece como porta-voz) e as elites progressistas, ao mesmo tempo que obrigaria republicanos incomodados com o trumpismo a agirem como trumpistas.

Falta pouco mais de um ano para a eleição presidencial que vai decidir se Trump continua até 2024 ou se avança para Washington uma alternativa democrata.