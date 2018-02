“Vaidade de vaidades – diz o sábio – vaidade de vaidades. Tudo é vaidade.” – Eclesiastes 1:2

Há uma vaidade que nasce connosco, e as redes sociais (onde soltamos o exibicionismo embelezado do que vemos, ouvimos, comemos e pensamos) são um veículo disso. Mas as redes sociais têm-se provado igualmente veículo para outra característica, também ela intrínseca, também ela vaidosa e movida pelo ego, que é o policiamento (e consequente condenação) dos outros. Já não basta parecermos bem, é necessário que o nosso bem se eleve às cavalitas do mal dos outros. E, neste contexto, também é muito mais fácil policiar e odiar aqueles com quem temos proximidade cultural – reconhecemos nos outros os nossos próprios defeitos mas, sobretudo, os privilégios. Somos tão complexados com os privilégios da nossa liberdade que, em compensação, apontamos tiranias nos que gozam da mesma liberdade que nós. É fácil odiar os privilégios que conhecemos de ginjeira.

De alguma forma, assim se explica que o Facebook ontem tenha sido invadido por gente indignada com a falta de indignação. “Tudo a falar de uma dúzia de mortos na América e ninguém fala da quase centena de mortos na Síria. Vergonha!”; “Ai agora para os lados da Síria já não há #thoughtsandprayers, são pessoas de 2ª categoria?!”. Esta é uma pequena amostra do que li nas últimas 24 horas. Embora me sinta injustiçado (porque tinha planeado escrever hoje sobre a Síria), e embora aponte a vaidade farisaica neste policiamento facebookiano, volto a reconhecer que existe mesmo parcialidade na geopolítica da nossa consternação.

Como já disse, é bem provável que isto seja um defeito, mas estou longe de nos recriminar. Acho natural colocarmo-nos com maior facilidade no lugar daqueles que têm um quotidiano mais parecido com o nosso; natural que nos ponhamos nos pés dos que calçam as mesmas marcas de sapatos que nós. Pessoas ensanguentadas são sempre uma imagem tenebrosa, mas podem ser mais do que isso - basta que o cenário em volta dos corpos nos pareça familiar. Nas vítimas desconhecidas projectamos possibilidades conhecidas, a imagem dos nossos vizinhos, amigos, parentes, filhos. O medo fica mais próximo, fica passível de chegar-nos ao quintal – assim, quem é que consegue controlar-se na parcialidade da reacção?

Dado que a estrutura social e política norte-americana nos é inteligível (quer pelas semelhanças democráticas, quer pela aculturação mediática), na reacção a este último tiroteio escolar debitámos mais do que palavras de consternação. Por cá, nas redes sociais escreveu-se bastante sobre o massacre na Florida, mas não só para chorá-lo. Muitas foram as explicações revoltosas, e as soluções propostas. Como o universo dos E.U.A. nos parece familiar, somos sobranceiros e opinativos com os dados que não nos cabem na cabeça - nomeadamente a questão do (des)controlo de armas, ou até a vigência da “2nd Amendment”. São alvos fáceis para escrita abundante. A parcialidade está na consternação, mas também na estupefacção e na intransigência.