Ali em meados dos Anos 90, o meu pai trouxe para casa uma daquelas antenas parabólicas que iam invadindo os telhados portugueses.

Nessa longa travessia que era a adolescência, eu queria muito viajar pelo mundo — não sendo possível, a tal antena foi a maneira de trazer o mundo até casa. Comecei a ver canais espalhados pelo planeta, desde emocionantes telenovelas sauditas (não percebia o que diziam, mas sabia perfeitamente o que estava a acontecer: o cafajeste do cunhado andava a trair a irmã do herói da trama — e ainda por cima ficara com as acções da empresa!), passando pelos telejornais vietnamitas (estranhamente, ignoravam as novidades do futebol nacional) e terminando num belo filme da Costa Rica. Cheguei até a passar umas belas tardes a ver séries da televisão catalã, que me intrigava desde que vira a Cerimónia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Barcelona (ou, como se dizia no tal canal, Jocs Olímpics de Barcelona).

A grande revelação aconteceu, no entanto, no dia em que calhei parar o furioso zapping num canal polaco. Estava a dar uma telenovela brasileira — traduzida para polaco, pois então. Só que a tradução, Deus meu, era... Enfim, era peculiar. Nada de legendas... Era uma espécie de dobragem.

Explico: havia uma só voz (masculina) que traduzia as falas das personagens todas! Se não acredita no que lhe digo, veja esta cena do filme Notting Hill:

Foi uma descoberta e tanto.

Um dia, quando calhou encontrar um grupo de polacos — por acaso, em Barcelona —, perguntei-lhes: o que era aquilo? Porque não usavam um actor diferente para dizer as falas de cada personagem? E porque não sincronizavam as vozes com as bocas?

Olharam-me intrigados: por que carga de água haviam de fazer tal coisa?