Depois de ouvir a mensagem de Natal do Cardeal Patriarca de Lisboa, li a nova Carta Apostólica do Papa Francisco: “Admirabile Signum” (“Sinal Admirável”) sobre o Presépio, apresentada mesmo a tempo do Natal de 2019, na qual Francisco sublinha a importância da armação do presépio através de um processo de realização que designa de “exercício de imaginação criativa, que recorre aos mais variados materiais para produzir, em miniatura, obras-primas de beleza”.

É a partir do pobre estábulo de Belém, como lhe chamou Ferreira de Castro, em Belém de Judá, Palestina, no tempo do rei Herodes, que se assinala o primeiro Natal e com ele o culto da Natividade e a sua figuração. O início da tradição da armação do presépio remonta há 796 anos atrás, quando em 25 de dezembro de 1223, foi animada pela primeira vez por São Francisco a primeira representação da natividade de Cristo.

O Papa Francisco relembra os pormenores do nascimento de Jesus em Belém, narrados no Evangelho: “O evangelista Lucas limita-se a dizer que, tendo-se completado os dias de Maria dar à luz, ‘teve o seu filho primogénito, que envolveu em panos e recostou numa manjedoura, por não haver lugar para eles na hospedaria’ (2, 7). Jesus é colocado numa manjedoura, que, em latim, se diz praesepium, donde vem a nossa palavra presépio.”

Dá-nos conta ainda da sua origem tal como hoje é entendido: “A mente leva-nos a Gréccio, na Valada de Rieti; aqui se deteve São Francisco, provavelmente quando vinha de Roma onde recebera, do Papa Honório III, a aprovação da sua Regra em 29 de novembro de 1223. Aquelas grutas, depois da sua viagem à Terra Santa, faziam-lhe lembrar de modo particular a paisagem de Belém. E é possível que, em Roma, o ‘Poverello’ de Assis tenha ficado encantado com os mosaicos, na Basílica de Santa Maria Maior, que representam a natividade de Jesus e se encontram perto do lugar onde, segundo uma antiga tradição, se conservam precisamente as tábuas da manjedoura.” E prossegue: “As Fontes Franciscanas narram, de forma detalhada, o que aconteceu em Gréccio. Quinze dias antes do Natal, Francisco chamou João, um homem daquela terra, para lhe pedir que o ajudasse a concretizar um desejo: ‘Quero representar o Menino nascido em Belém, para de algum modo ver com os olhos do corpo os incómodos que Ele padeceu pela falta das coisas necessárias a um recém-nascido, tendo sido reclinado na palha duma manjedoura, entre o boi e o burro’. Mal acabara de o ouvir, o fiel amigo foi preparar, no lugar designado, tudo o que era necessário segundo o desejo do Santo. No dia 25 de dezembro, chegaram a Gréccio muitos frades, vindos de vários lados, e também homens e mulheres das casas da região, trazendo flores e tochas para iluminar aquela noite santa. Francisco, ao chegar, encontrou a manjedoura com palha, o boi e o burro. À vista da representação do Natal, as pessoas lá reunidas manifestaram uma alegria indescritível, como nunca tinham sentido antes. Depois o sacerdote celebrou solenemente a Eucaristia sobre a manjedoura, mostrando também deste modo a ligação que existe entre a Encarnação do Filho de Deus e a Eucaristia. Em Gréccio, naquela ocasião, não havia figuras: o Presépio foi formado e vivido pelos que estavam presentes.”

A etnologia da Natal Alentejano, da autoria de Inácio Pestana, conta que São Francisco pretendeu reconstruir ao vivo esse momento histórico e transcendental do nascimento de Jesus Salvador na gruta de Belém e que de Itália rapidamente a experiência franciscana se propagou pela Europa, concretamente por Portugal, Espanha e França. Em Portugal vêmo-lo logo na Idade Média presente nas cantigas de folia dançadas em frente ao presépio. Acrescenta que em Gil Vicente (sec. XV-XVI) já “lá está o mistério da Natividade na Sibila Cassandra, na Mofina Mendes, na Visitação no Auto do Vaqueiro, como presente está na pena de Vasco Pires, depois de Alexandre Gusmão, Manuel Bernardes, Frei Agostinho da Cruz...”