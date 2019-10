A opinião de Diogo Faro

De Barcelona a Hong Kong, de Quito a Santiago do Chile, de Washington a Lisboa, de Pyongyang a Kiev, parece que metade do mundo tenta segurar os fios do planeta com pinças de porcelana para não cair no escuro, enquanto a outra metade jorra gasolina e fósforos nos mesmos fios que se vão desfiando.