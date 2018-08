Com excepção de quem não pode escolher as datas das suas férias, o ideal é dividi-las ao longo do ano para gerir as pausas e recuperar forças.

Atire a primeira pedra quem não passa (ou perde) os primeiros dias de férias semi-inerte, sem vontade de nada, dormindo horas infindáveis em qualquer lugar ou posição, ignorando, por completo, o cenário paradisíaco em que (talvez) se encontra ou, simplesmente, não sendo capaz de abandonar o sofá lá de casa. Pior do que o cansaço é a incapacidade para gerir os seus limites e, ainda pior, é ficarmos cansados dias depois de termos regressado porque, simplesmente, fazemos o trabalho de quatro, estamos desmotivados ou no chamado beco sem saída...

Por outro lado, no Elogio da Lentidão, o neurocirurgião Lamberto Maffei diz que o nosso pensamento lento - o estado natural do cérebro - é posto em causa, anulando a capacidade de reflexão, agindo por instinto e de forma imediata, tomando as piores decisões. Fala também nesta cultura da solidão porque se trata de uma consequência da tecnologia e não apenas do foro sociológico. O cérebro, perante o excesso de estímulos visuais, desenvolve mais o pensamento rápido e as emoções, diminuindo a linguagem falada e as funções racionais.

Ring a bell? Pois.

Evitamos conversar, trocando mensagens porque é mais fácil, sem pensarmos no que isso, verdadeiramente significa. Quem não acompanha é implacavelmente colocado à parte, independentemente da idade. Novos e velhos têm de alinhar nesta ligação hiperativa mas, na verdade, de qualquer das formas, acabamos sozinhos.

Regresso, por isso, a um livro de que gostei muito e sobre o qual já falei, chamado o silêncio na era do ruído, porque é preciso menos barulho na nossa vida, reintroduzindo aquilo que mais nos assusta: a capacidade de ficarmos sozinhos com os nossos pensamentos para, dessa forma, sermos capazes de apreciar o mundo lá fora sem ignorar o melhor que o mundo tem: o nosso próprio mundo.