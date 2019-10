Pensar e comunicar violência sexual

Numa outra ocasião li uma notícia que referia que um padre tinha sido suspenso das funções por “ter engravidado uma catequista, com quem iniciou uma relação quando esta era menor”. Mais à frente, era referido que o “sacerdote teve um filho com uma catequista, com quem se envolveu quando esta era menor de idade. O primeiro beijo entre ambos terá acontecido quando a jovem tinha 14 anos”. Neste caso, tal como outros, há uma romantização do crime. Esta não é uma história de amor para se contar aos filhos e netos. Este é um caso de violência sexual que afeta muitas raparigas e também rapazes. Neste caso em particular, convém ainda reforçar que o sacerdote não teve um filho com a catequista. A verdade é que o sacerdote abusou de uma menor, e como consequência engravidou essa mesma menor. Do mesmo modo que não podemos aceitar que se diga "o primeiro beijo entre ambos terá acontecido quando a jovem tinha 14 anos". Não existiu um beijo entre ambos. O que aconteceu é que um homem adulto, um sacerdote, abusou do poder e da responsabilidade que tinha e abusou sexualmente de uma jovem.

Quando o cantor Matias Damásio partilhou que foi abusado por uma mulher quando era criança li comentários nas redes sociais que diziam “uma violação das boas”, “quem me dera a mim”, “isto é só para fazer inveja”, “só eu é que não tive esta sorte”. Porque, além da romantização destes crimes, nos casos dos rapazes que são abusados por mulheres a narrativa é de que teve sorte. Nem sequer é percecionado como abuso. Esta é outra ideia errada, de que os homens têm sorte se forem abusados por mulheres. Mas e se forem abusados por homens, como acontece na maioria dos casos? São vistos como homossexuais de uma forma pejorativa como se se tratasse de um problema. A verdade é que há muito por fazer de modo a erradicar o imenso ruído à volta destes casos. Mas sabemos que o resultado e o impacto que estas narrativas têm nas vítimas é o da contribuição e o da manutenção do longo silêncio a que são remetidas.

Enquanto sobrevivente de violência sexual, que passou mais de 20 anos em silêncio, técnico de apoio à vítima e dirigente da Quebrar o Silêncio - a primeira associação que presta apoio especializado para homens vítimas de violência sexual - gostaria que estes casos fossem reconhecidos como eventos traumáticos, independentemente do sexo do abusador ou da vítima. Gostava também que houvesse mais empatia pelas vítimas que têm a coragem de partilhar as suas histórias e de fazer a denúncia, e que a forma como comunicamos estes casos fosse enquadrada e apresentada como aquilo que são: crime.