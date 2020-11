Num ano em que o prémio de inovação da Altice Portugal teve uma abrangência geográfica apenas nacional, devido à pandemia de covid-19, o Altice International Innovation Award (AIIA) bateu o recorde, com a receção de 116 candidaturas.

Segundo a Altice, os seis projetos finalistas que vão integrar a shortlist para as categorias a concurso - três na categoria Academia e outros três na categoria Startups - serão conhecidos brevemente.

A avaliação dos projetos e seleção dos vencedores, ficará a cargo do júri, composto por personalidades do sistema científico, setores tecnológico, económico e media. O anúncio dos vencedores da 4.ª edição do AIIA decorrerá no dia 18 de novembro, numa cerimónia em formato digital, que vai contar com a presença dos principais stakeholders do ecossistema de inovação em Portugal.

O AIIA oferece ao primeiro classificado da categoria startups um prémio no valor de 50 mil euros e a possibilidade de concretização de um piloto (prova de conceito) com o Grupo Altice, com a duração mínima de nove meses. Por sua vez, o vencedor da categoria Academia será distinguido com um prémio no valor de 25 mil euros.

Pelo quarto ano consecutivo, o prémio com a parceria da Agência Nacional de Inovação (ANI) vai atribuir a distinção Born from Knowledge (BfK) ao projeto finalista “nascido do conhecimento” que resulte de atividades de investigação e desenvolvimento (I&D) valorizando, assim, o conhecimento científico e tecnológico nacional.

