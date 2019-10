A Web Summit, que é considerada uma das maiores cimeiras tecnológicas, realiza-se em Lisboa entre 04 e 07 de novembro.

Questionado sobre o que se pode esperar da edição da Web Summit, Paddy Cosgrave destacou o "maior número de 'startups' de sempre", cerca de 2.100.

Além disso, conta também com "mais 'startups' portuguesas" a fazer o 'pitch' (breve apresentação de uma empresa de três a cinco minutos) no palco principal "de sempre", acrescentou.

De África chegam 41 'startups', das quais "cinco de Angola e uma de Cabo Verde", acrescentou.

O Egito conta com a presença de 13 'startups', a Tunísia e o Quénia três cada uma e África do Sul apresenta-se com uma, só para dar alguns exemplos.

A título de curiosidade, a Polónia vai ter este ano 64 'startups' a marcarem presença na Web Summit.

"O número tem vindo a crescer, de mais partes do mundo, está mais diversificado", afirmou o cofundador do evento.

Paddy Cosgrave esteve no Palácio de Belém na semana passada, no âmbito de um encontro entre o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e os representantes das 'startups' que vão marcar presença na Web Summit, e adianta que já se assiste a uma mudança.