Há uma coisa que parece ser cada vez mais certa: para encontrar a cara-metade, com garantias, vamos revelar praticamente tudo de nós próprios à Inteligência Artificial para que na miríade dos dados das aplicações de encontros seja possível encontrar a nossa pessoa do “para sempre”. Atualmente existem mais de 1.500 aplicações e sites de dating que ajudam a sociedade moderna a encontrar e conhecer pessoas novas. Uma viagem ao mundo dos que procuram par .

Um elemento diferenciador face a outras plataformas de online dating é o facto de não ser obrigatório o upload de imagens no perfil, podendo ser substituído por um avatar. Já a descrição do utilizador é mandatória: inclui características físicas, bem como outras questões sobre interesses pessoais, com vista à proteção e segurança dos restantes utilizadores. Esse fator, dizem os promotores, promove maior seriedade e maturidade à plataforma, privilegiando a personalidade sobre o aspeto físico.

“Num mercado preenchido por apps destinadas a encontros passageiros, o Felizes.pt muda o paradigma do online dating ao oferecer uma solução para quem procura o contrário – um amor verdadeiro. Acreditamos que é pela diferenciação que alcançamos este patamar dos 500 mil utilizadores e que vemos este número a aumentar 40% desde o último ano”, explica Rui Sousa, co-fundador do Felizes.pt .

