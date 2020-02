Segundo Ryan Ding, os negócios da Huawei continuam a crescer, tendo vendido até ao momento 600.000 antenas 5G, tendo o responsável revelado novos equipamentos que podem trabalhar com todas as gerações mais antigas, desde 2G até 4G, reduzindo custos e o espaço necessário aos operadores.

Na sua apresentação, durante um evento em Londres para mostrar novos produtos e soluções, o responsável deu o exemplo de uma operadora cliente na Suíça, cuja velocidade alcançada com o 5G é quase mais do dobro do que a rival mais próximo.

Referindo o potencial do uso em atividades como fábricas, minas ou na agricultura, a Huawei lançou hoje um Programa de Inovação para Parceiros no valor de 20 milhões de dólares (18,5 milhões de euros) para o desenvolvimento de novas aplicações para o 5G nos próximos cinco anos.

Uma área onde a inovação já está em fase de implementação é a transmissão de imagens de alta qualidade, tendo Ding revelado que já é possível usar transmissores 5G integrados em câmaras de filmar, eliminando o recurso a equipamentos que até agora tinham de ser transportados em camiões.

“Em 2020, o 5G vai ser desenvolvido para além do imaginável”, afirmou.