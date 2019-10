"Estou totalmente de acordo", acrescentou Juan Manuel Tomé, responsável pelos assuntos digitais da Cepsa, que destacou que o 5G vai entrar "paulatinamente".

No final do debate, em declarações à Lusa, Juan Manuel Tomé adiantou à Lusa que a Cepsa vai "experimentar o 5G" em Espanha, mais concretamente em Huelva, no âmbito de um acordo com a Vodafone.

Tal vai permitir à empresa energética analisar "as latências, o consumo de bateria, a banda larga".

A Cepsa tem em curso um conjunto de mais de quatro centenas de iniciativas, tendo em vista a transformação digital do grupo.

"Estão orientadas para a melhoria dos processos das operações", afirmou à Lusa Juan Manuel Tomé, sublinhando que tal visa aumentar a eficência, mas afastou qualquer impacto numa eventual substituição de pessoas.

Por sua vez, Nuno Matias, responsável da Domínios.pt & Amen.pt, destacou o papel que a China tem vindo a ter no desenvolvimento do 5G e a guerra entre Washington e Pequim em torno da tecnológica chinesa Huawei, que é acusada de espionagem.

A nova tecnologia vai "mudar o paradigma" da forma como são feitos os negócios, salientou.

Vicente Huertas apontou que uma das chaves para a nova tecnologia "é o talento", posição igualmente defendida por Juan Manuel Tomé, que apontou que o 5G vai também trazer "novas oportunidades de trabalho".

O arranque da 5G móvel está previsto para 2020 em Portugal.