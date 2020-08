A aplicação foi pensada para grupos de restaurantes e restaurantes de hotéis “que tenham especial cuidado com a experiência do cliente” e queiram centralizar a gestão dos negócios. A característica que distingue esta tecnologia é o “acesso do restaurante ao perfil de consumo dos clientes, o que permite antecipar as preferências do cliente”.

Já era possível ver a carta dos restaurantes e agora a aplicação tem novas funcionalidades, como “ferramentas que permitem digitalização” na forma de QRcodes nas mesas, para diminuir o contacto. Nos hotéis aderentes, também é possível fazer pedidos de room service pela aplicação.

Também vão permitir o serviço de take away com a aplicação. Em breve, terão a vertente da entrega na app.

Mariana dá conta de um crescimento de 40% do serviço no contexto da pandemia, o que representa cerca de 40 subscrições. Um dos motivos para o aumento é abertura do leque de serviços: “Os restaurantes têm agora a necessidade de controlar a ocupação e na Vincitables é possível gerir o número de reservas e as mesas disponíveis, por exemplo”. Sublinha que "gerir um restaurante é extremamente complexo” e por isso acredita no valor de soluções que permitem facilitar todos os processos desde a hora de sentar clientes.

A Vincitables faz também agora as reservas da piscina e do spa do Sheraton de Lisboa, e reservas de atividades de crianças no Pine Cliffs Resort, por exemplo. Para um estabelecimento se juntar à aplicação basta visitar o site da Vincitables e inscrever-se.

Reinventar o peixe e aproximar consumidores

Muitos restaurantes recebem peixe fresco. Alguns até se deslocam às lotas para meterem a mão ao melhor, pelo melhor preço. Mas "o peixe mais fresco é agora mais fácil de fisgar!", como escreve o projeto Lota Online nas redes sociais.

Já era possível acompanhar o peixe “desde a captura até ao prato”, com a Lota Online, mas com um financiamento de 350 mil euros por parte do Fundo Inovação Social, mais locais no país vão ter acesso a esta tecnologia que aproxima pescadores, vendedores, restaurantes – e consumidores.

Começou em 2017 e dois anos depois estava implementado em Peniche. Segundo dados da Lota Online, há 30 embarcações aderentes, “representando a maioria das artes de pesca artesanal e variedades de pescado da costa continental”.

Com a Lota Online é possível comprar o peixe ainda quando está no barco, diretamente ou em leilão online. A Lota Online serve vários clientes na restauração, peixarias, supermercados e grandes grossistas, aproximando-os. Qualquer pescador/armador, cliente da Docapesca ou comprador pode registar-se no site.

Too Good To Go

A empresa Too Good To Go, cujo nome pode ser traduzido para “Demasiado bom para deitar fora”, quer combater o desperdício alimentar ao permitir que supermercados, restaurantes, pastelarias e hotéis (e mais alguns estabelecimentos) vendam os excedentes alimentares, diariamente, a quem queira comprar. Isto por um preço reduzido. Só este ano, salvaram 84 mil refeições de ter como fim o lixo.

Ao dar uma segunda oportunidade a alimentos em perfeitas condições de consumo, mesmo que a preços mais baixos, rentabilizam a produção de um estabelecimento e o caminho daquele alimento até ao prato.

Por exemplo, ao vender uma ‘magic box’ por 3,99€, um restaurante ganha maior parte desse valor. O consumidor paga pela app e só tem de levantar a caixinha no estabelecimento. Algumas vezes, até pode trazer o próprio recipiente e, assim, poupar no plástico. A aplicação recebe uma comissão cujo valor não revela, mas Madalena Rugeroni, representante da Too Good To Go em Portugal, assegura ao SAPO24 que “é um valor reduzido”.

Os 221.000 utilizadores da aplicação Too Good To Go evitaram o desperdício de 100 mil refeições, desde outubro de 2019, o que significa que os 735 estabelecimentos parceiros da app conseguiram monetizar algo que ia para o lixo apenas por sobrar. Se tem um negócio e se quer juntar ao movimento, pode fazê-lo no site.

Pesquisa e testemunhos recolhidos por Magda Cruz