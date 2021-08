Depois de adquirido, um NFT pode ser exibido na galeria digital do utilizador (incluindo em plataformas de realidade virtual ou aumentada), partilhado nas redes sociais ou vendido no mercado secundário. O objetivo da Exclusible passa por atrair quer entusiastas de NFTs, quer consumidores de luxo tradicionais, para que possam transacionar em criptomoeda ou outros meios de pagamento tradicionais, como cartões de crédito. Inspirada no modelo de marketplaces de luxo como a Net-a-porter ou a Farfetch, a Exclusible ambiciona tornar-se a plataforma de referência para o luxo digital.

“Temos a convicção de que irá acontecer uma migração progressiva da nossa vida social e digital para metaversos (universos virtuais), e que as marcas tradicionais vão querer estar presentes neste espaço. Isto será decisivo para a indústria de luxo, dada a importância do valor das suas marcas e a necessidade de estarem presentes onde estão os consumidores”, disse Thibault Launay, co-fundador, CEO da empresa fundada em Portugal e um experiente colecionador de NFTs global, baseado em Cascais.

“Temos a missão de ajudar as marcas a transitar para o Metaverso, ao mesmo tempo que oferecemos aos colecionadores um mercado de referência para comprar, trocar e exibir NFTs emitidos pelas marcas de luxo”, afirma, por seu lado, Romain Girbal, co-fundador.

“Todas as economias são construídas em torno da escassez. Atualmente, com os NFTs, praticamente qualquer ficheiro digital pode ser um recurso escasso que repentinamente abre a possibilidade de economias nativas verdadeiramente digitais. Acreditamos que o Thibault e a incrível equipa global da Exclusible encontraram um posicionamento único no mercado ao focarem-se no luxo - onde a escassez é fundamental para a oferta. Estamos entusiasmados para aprofundar a parceria com a equipa nesta jornada de crescimento que temos pela frente”, disse Nicolas Priem, Sócio da Tioga Capital. Uma ideia partilhada por Stephan Morais, presidente da Indico Partners, que salienta o facto de as marcas de luxo conterem "ativos digitais de grande valor onde a exclusividade da propriedade é altamente valorizada pelos consumidores dessas marcas". "A Exclusible junta de forma natural esses ativos com fãs e colecionadores", acrescenta.