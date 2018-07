Quando em contacto com água quente, os sacos dissolvem-se, deixando apenas carbono, que “não tem nenhum efeito no corpo humano”. Para demonstrar isso mesmo, os investigadores beberam a água resultante da experiência, uma vez que, apesar de turva, esta é “inócua e potável”.

Com a fórmula encontrada, é possível "fazer qualquer objeto em plástico", sendo que numa primeira fase apenas os sacos vão estar à venda, prevendo-se que tal aconteça a partir de outubro, no Chile. Esta medida vai ao encontro da proibição da América Latina em usar sacos de plástico convencionais nos estabelecimentos comerciais.

"A grande diferença entre o plástico tradicional e o nosso é que aquele vai estar entre 150 e até 500 anos no meio ambiente e o nosso demora apenas cinco minutos [a desaparecer]. Decidimos quando o destruímos", afirma Astete, antes de acrescentar que "hoje em dia a máquina de reciclagem pode ser a panela de casa ou a máquina de lavar”.

Mas este tipo de plástico dissolve-se com qualquer água quente? Os investigadores explicam que é possível programar a temperatura a que há a dissolução, para que possam ser usados em várias situações sem que isso aconteça — por exemplo, no transporte de sacos à chuva ou até na preparação de chá ou café em copos com a mesma composição dos sacos.

Para estes dois empreendedores, o mais importante é “ajudar a descontaminar o meio ambiente”, já que passa a estar nas mãos de cada um “destruir” o plástico.

Este projeto ganhou o prémio SingularityU Chile Summit 2018 como ideia catalisadora de mudança, o que possibilita aos seus inventores um estágio em Silicon Valley a partir de setembro.