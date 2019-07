A NASA realça que a miniaturização do 'hardware', na época, foi precursora da geração atual de dispositivos eletrónicos de bolso, como os telemóveis. O 'software', um termo então pouco corriqueiro, esteve na base da computação moderna.

Na Lua foi preciso recolher amostras de rocha (rególito) e trazê-las para estudo na Terra. Como? Através de um pequeno equipamento portátil que extraísse as rochas do solo. Estava criado o miniaspirador sem fios, hoje utilizado para limpezas em casa ou no automóvel.

O material antiaderente que forra as frigideiras começou por ser usado como isolante térmico das naves.

"Sabe que usa diariamente a técnica que levou o Homem à Lua? A resposta está nos pneus Mabor do seu carro". As frases titulam um anúncio publicitário publicado pelo extinto jornal Diário de Lisboa, que dedicou as três edições de 21 de julho de 1969 à primeira alunagem humana.

A publicidade é enganosa, avisa o professor catedrático do Instituto Superior Técnico Luís Campos, especialista em mecânica aeroespacial, mas acaba por ilustrar, ainda que de forma hiperbolizada, como a tecnologia espacial se transferiu para a vida quotidiana.

Os tanques pressurizados, as lentes de contacto e as máquinas de hemodiálise também tiveram a sua origem na "aventura espacial", elenca o astrofísico Rui Agostinho.

"A humanidade ganhou muito" e "o mundo mudou radicalmente", diz. A corrida ao espaço não é feita só à escala de um país, mas de uma ou várias empresas.

"Entrámos numa época em que a aventura do espaço já não é a aventura de um país, não é necessário um orçamento de um país para lançar qualquer coisa para o espaço, temos uma série de firmas privadas a fazerem lançamentos para o espaço", sustenta Rui Agostinho.

A tecnologia necessária embarateceu e o mercado estendeu-se a pequenos lançadores de microssatélites e nanossatélites de observação da Terra e de comunicações. Até as universidades "têm equipas científicas que fazem experiências com pequenos satélites", observa.

Face a este contexto de mudança, Rui Agostinho considera que as empresas vão naturalmente "embarcar com a NASA" numa nova missão tripulada à Lua, deixando "a porta aberta" para Marte, pois têm interesse em "desenvolver novas tecnologias com aplicação futura".

Mas se voltar à Lua "é exequível" em 2024, como promete a NASA e o governo norte-americano, ir a Marte é "ainda um sonho", de acordo com o investigador, especialista no estudo da estrutura, dinâmica e evolução da Via Láctea.

"O problema é o ser humano, não é o foguetão para lá chegar", justifica, ironizando que "o ser humano ideal para ir a Marte é um robô", por causa das limitações do corpo fora da Terra, que aumentam numa viagem e estada prolongadas num planeta onde é preciso ter água, comida e oxigénio para sobreviver, mas também proteção contra a radiação cósmica e a queda de meteoritos (Marte, ao contrário da Terra, não tem campo magnético e a atmosfera é ténue).

Por isso, para o professor e cientista Rui Agostinho, "o dia em que a humanidade vai viver para Marte é ficção científica". Apesar de a necessidade aguçar o engenho.

*Elsa Resende, Agência Lusa