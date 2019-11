O robô que passou três anos a brincar e até a conversar com crianças no IPO está agora a ser trabalhado para poder estar nas casas das pessoas e poder ajudar, por exemplo, quem tem dificuldades de locomoção. Com um braço robótico, o Gasparzinho consegue agarrar objetos e manuseá-los, sendo que esta ainda é uma função em desenvolvimento.

créditos: Pedro Marques | MadreMedia

Até hoje, o Gaspar já sofreu várias alterações, com grande parte do hardware a ser alterado. “Metemos computadores novos, instalámos câmaras novas, adicionámos um microfone....”, explica Rute, que conta ao SAPO24 que a equipa voltou recentemente de uma competição em Inglaterra cujo objetivo era de estar num café a receber pedidos e a entregar cafés.

Como se comportou o Gasparzinho, perguntamos. “Safou-se mais ou menos”, ri-se Rute, que confessa que por vezes o robô não foi muito colaborativo

“É um robô reinventado. Neste caso, esta competição foi fora do contexto doméstico mas metia à prova as mesmas funcionalidades: interagir com as pessoas, receber o pedido, navegar autonomamente, fazer o pedido a outra pessoa”, conta.

O objetivo é que no futuro o Gasparzinho esteja nas casas das pessoas sendo que a ambição, para já, é que o robô consiga interagir de forma natural com os humanos.