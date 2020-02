Lawrence "Larry" Tesler faleceu esta semana, aos 74 anos, de acordo com a empresa Xerox, na qual trabalhou durante grande parte de sua carreira.

"O inventor dos comandos 'cortar/copiar e colar', 'pesquisar e substituir' e muito mais foi o ex-investigador da Xerox, Larry Tesler", divulgou a empresa no Twitter.

"O seu trabalho diário é mais fácil graças às ideias revolucionárias dele. Larry faleceu na segunda-feira, então vamos celebrá-lo", disse Xerox.

Graduado pela Universidade de Stanford, Larry especializou-se na interação entre computadores e pessoas e passou pelas grandes casas da tecnologia, nomeadamente a Amazon, Apple, Yahoo e pelo Centro de Investigação de Palo Alto da Xerox.

A função de recortar e colar foi supostamente inspirada na prática editorial de recortar partes de textos e colocá-las em outros lugares.

"Tesler criou a ideia do 'cortar/copiar e colar' e combinou o treino em informática com uma visão contracultural de que os computadores deveriam ser para todos", explicou o museu de história da computação de Silicon Valley esta quarta-feira.

O comando inventado por Tesler foi popularizado pela Apple depois de incorporá-lo em 1983 no computador Lisa e no Macintosh, lançado no ano seguinte.

Tesler ingressou na Apple em 1980, depois de o co-fundador da empresa, Steve Jobs, o ir buscar à Xerox.

Na Apple, trabalhou durante 17 anos e tornou-se o cientista-chefe da empresa.