Depois de mais de 400 testes sem passageiros, a empresa Virgin completou a primeira viagem tripulada numa cápsula capaz de alcançar os 172 km/h, escreve o The Guardian.

Este primeiro teste foi feito na sede da empresa, perto de Las Vegas, nos Estados Unidos, e teve como tripulantes o chefe responsável pela tecnologia, Josh Giegel, e a diretora de experiência de passageiros, Sara Luchian, que viajaram, em 15 segundos, numa pista de 500 metros, como conta a BBC.

E como funciona esta cápsula? O sistema 'hyperloop' usa levitação magnética para se deslocar e fá-lo dentro de tubos. A empresa escreve no 'site' que é tão seguro com andar de elevador.

Luchian disse à BBC que a viagem foi "excitante, psicológica e fisicamente". Descreveu ainda a viagem como suave, "em nada como uma montanha russa", apesar de a aceleração ter sido maior do que teria sido se o teste tivesse acontecido numa pista mais longa. Uma nota final da responsável: nem ela nem o colega se sentiram enjoados.

“Tive o prazer de ver história ser feita à frente dos meus olhos", disse o sultão Ahmed Bin Sulayem, o presidente da Virgin Hyperloop.

A empresa tem em mente um futuro onde cápsulas flutuantes viajam, com passageiros e mercadoria, em tubos a velocidades de 966 km/h - ou mais rápido ainda. A bordo desta cápsula de alta velocidade, uma viagem de Nova Iorque a Washington pode ser feita em 30 minutos, duas vezes mais rápido do que um avião comercial e quatro vezes mais rápido do que um comboio de alta velocidade.

A empresa está a trabalhar para obter um certificado de segurança até 2025 e um de operações comerciais daqui dez anos. O conceito da cápsula foi conhecido com uma proposta da Tesla, de Elon Musk.