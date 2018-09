A delegação local da AICEP, que promove os interesses de Portugal na Califórnia, estará focada em "tentar atrair" empreendedores e "explicar as vantagens" de investir no país, disse à Lusa Henrique Gomes, delegado da agência em São Francisco.

Um dos setores em foco será o do entretenimento, avançou o responsável, que pretende aproveitar o TechCrunch Disrupt "para contactar a Netflix e o YouTube" no contexto da nova estratégia de promoção de Portugal como destino de filmagens, um esforço coordenado com o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA) e o Turismo de Portugal.

A estratégia inclui um incentivo monetário de 25% a 30% do montante gasto às produções internacionais que escolham Portugal para filmar, uma oferta que abrange filmes, documentários, séries e vídeo on demand. A intenção da AICEP é "fazer essa primeira abordagem que pode vir a dar frutos no futuro", mostrando que existe um ecossistema de produção que "funciona e trabalha bem".

O outro setor em destaque no TechCrunch Disrupt será o das tecnologias de informação, no âmbito do qual a AICEP irá promover "o Web Summit, o Hub Criativo do Beato e o Startup Visa", explicou Henrique Gomes.