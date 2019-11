A Altice Portugal assinou com o consórcio Arena Atlântico a renovação do contrato de patrocínio da sala de espetáculos Altice Arena. Depois de, em 2013, o antigo Pavilhão Atlântico ter mudado de nome para “Altice Arena”, o mesmo “naming” manter-se-á nos próximos 10 anos, até 2029, informaram a operadora de telecomunicações e a empresa de Luís Montez, que controla e gere aquele espaço no Parque das Nações, em Lisboa, durante a assinatura do contrato, cujos valores não foram divulgados.

O ato, celebrado na sede da Altice, em Lisboa, serviu ainda para a dona da MEO anunciar a instalação de uma “célula” macro de uma antena 5G no espaço onde decorrerá a Web Summit, maior feira de tecnologia, inovação e empreendedorismo da Europa, evento que arranca hoje no Altice Arena e na FIL.

A Altice Arena é “a maior e a melhor casa de espetáculos do país”, sendo que “estamos, lado a lado, presentes nos principais momentos de entretenimento do país”, sublinhou Alexandre Fonseca, presidente executivo da Altice Portugal, para quem aquele espaço é “mais que uma sala de espetáculo, é uma porta para os maiores eventos do país”, reforçou. A renovação da parceria no local que “é a nona casa a nível mundial e quinto, europeu, a nível de espetadores (1 milhão/ano)”, é, para Alexandre da Fonseca um sinal que a empresa aposta “no desenvolvimento da cultura e do entretenimento em Portugal”.