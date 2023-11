Lançado em 2017, o AIIA procura promover e reconhecer o empreendedorismo e o talento tecnológico. Nesta 7ª edição, que contou com a presença do SAPO24, estiveram em disputa 95 mil euros, divididos por três categorias: na categoria Startup, o prémio monetário é de 50 mil euros e o vencedor tem a possibilidade de realizar uma prova de conceito (PoC) com a Altice, na categoria Academia, o prémio monetário é de 25 mil euros, e na categoria "Inclui by Fundação Altice", a distinção vale 20 mil euros.

Além dos prémios monetários, fruto de parcerias institucionais, o AIIA premeia ainda com "Distinção Born from Knowledge" em parceria com a Agência Nacional de Inovação (ANI), um projeto finalista "nascido do conhecimento" que resulte de atividades de investigação e desenvolvimento (I&D) valorizando o conhecimento científico e tecnológico. Neste caso, o prémio monetário é de 2.500 euros, a que se junta a árvore do conhecimento, obra de arte símbolo da valorização do conhecimento científico e tecnológico nacional.

Este ano o prémio conta ainda com uma parceria com a Startup Lisboa que apoia na fase de incubação dos projetos das start-ups e angariação de capital no prémio Inclui.

Em 2023, o AIIA contou com 116 candidaturas, das quais resultaram 9 projetos finalistas (3 em cada categoria – Academia, Startups e Inclui).

Os vencedores deste ano, são na categoria Startup a empresa 'expressPIK', que oferece diagnósticos para tratamentos personalizados do cancro da mama, através de um teste que permite identificar quais as mulheres que possuem determinada mutação genética para aplicação de uma terapia mais personalizada e direcionada ao “alvo”.

Na categoria Academia, o vencedor foi o projeto 'Charging the future os EVs through the wheel, uma conceção e otimização de uma nova solução que incorpora a roda com capacidades de carregamento de baterias sem fios.

Na "Inclui by Fundação Altice", a Lumen foi a premiada, sendo esta uma tecnologia que facilita a mobilidade dos cegos com os óculos Lumen que replicam as principais características de um cão-guia, num produto de tecnologia médica escalável. Ao utilizar as mais recentes tecnologias de condução autónoma, robótica e IA, os óculos podem compreender o ambiente e guiar o utilizador através dele, permitindo que as pessoas cegas viajem, explorem o mundo e vivam de forma independente.

Por fim, a "Distinção Born from Knowledge", foi dada à Karion Therapeutics, uma start-up cujo foco é o desenvolvimento de terapias inovadoras e disruptivas, eficazes e seguras para cancros agressivos. O projeto consiste numa molécula promissora para tratar o cancro, que pode beneficiar das vantagens associadas à designação de “medicamento órfão”, nomeadamente regulamentares e relacionadas com os requisitos necessários para os ensaios em humanos.

(O SAPO24 é a marca de informação do Portal SAPO, detido pela MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A., propriedade da Altice Portugal)