“Gastámos 26,3 mil milhões de dólares [25,3 mil milhões de euros] em despesas de capital no quarto trimestre e penso que isso é razoavelmente representativo do que se espera como taxa anualizada de despesas de capital em 2025”, explicou Jassy numa videoconferência com investidores após a divulgação do relatório de resultados.

“A grande maioria dessas despesas de capital será em IA para a AWS (Amazon Web Service)”, acrescentou o responsável.

Jassy disse que a aposta em tecnologia está a ser feita em todos as aplicações e negócios conhecidos e vai significar uma melhoria nos serviços da empresa de tecnologia, como na entrega e custos de serviço.

“A IA representa, sem dúvida, a maior oportunidade da nuvem e, provavelmente, a maior mudança tecnológica nas oportunidades de negócio da Internet, pelo que penso que tanto o nosso negócio como os nossos clientes e acionistas ficarão satisfeitos, a médio e longo prazo, por estarmos a olhar para a oportunidade de capital e para a oportunidade de negócio”, afirmou.

A Amazon tem planos para expandir o número de instalações, agilizar e aumentar as estações de entrega nas zonas rurais, bem como para levar a cabo um “investimento bastante significativo em robótica e automação”, com o objetivo de reduzir os custos de serviço e melhorar ainda mais a produtividade, afirmou.

De acordo com a cadeia CNBC, as despesas de capital aumentarão para 100 milhões de dólares (96,3 milhões de euros) anuais até 2025.