Miguel Alava é o responsável da AWS para a região sul da Europa, Médio Oriente e África, onde se inclui o mercado português.

"Abrimos o escritório em Portugal há um ano, mas já tínhamos clientes", referiu Miguel Alava, que adiantou que a tecnológica, que pertence ao grupo Amazon, não poderia estar "mais contente" com a sua presença no mercado português.

"Já tínhamos clientes em Portugal, apoiados remotamente, mas queríamos ter uma relação mais profunda", daí a abertura do escritório, explicou.

"Acreditamos que a inovação permanente é obrigatória para todos, para todas as sociedades, empresas e para todos os países. Se pararmos de inovar perdemos o carrossel, não seremos mais relevantes", apontou o diretor-geral da AWS.

Nessa perspetiva, destacou, Portugal tem dado cartas no que respeita a aposta na inovação.

"Tudo o que se está a passar em Portugal, com a Web Summit, com todas as coisas que acontecem no ecossistema de inovação, acho que a sociedade e o país entenderam o salto que pode acontecer em Portugal com este movimento", prosseguiu.